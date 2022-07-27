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接見凱達格蘭論壇外賓 蔡英文：民主國家需團結發展經貿合作

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/27 17:42
總統蔡英文今（27）日與「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」外賓合影。（圖／總統府）

總統蔡英文今（27）日與「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」外賓合影。（圖／總統府）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（27）日上午接見「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」外賓時表示，台灣有意願也有能力，符合國際高標準的貿易規範，希望在全球民主夥伴的團結合作當中貢獻力量。她強調，台灣位在民主防線最前線，期待跟全球民主夥伴捍衛民主自由的價值，也為印太地區長遠的穩定和繁榮做出積極貢獻。

蔡英文致詞時表示，透過此次論壇共同探討俄國入侵烏克蘭等國際局勢變化，對世界經濟秩序的重大影響，以及民主國家的因應作為。這幾年來，疫情也改變了世界經濟情勢，全球供應鏈正在加速重組。「尤其威權主義的擴張，更提醒我們，民主國家必須團結一致，發展更深入的經貿合作，共同打造更具有韌性的供應鏈。」

蔡英文提及，上個月，台灣與美國已經啟動「台美21世紀貿易倡議」，並舉辦首場會談。台灣也持續努力做好準備，爭取加入日本為領頭羊的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。台灣有意願也有能力，符合國際高標準的貿易規範，希望在全球民主夥伴的團結合作當中貢獻力量。

總統說，去年，我國組成跨部會的經貿考察團，前往中東歐進行投資考察，也順利簽訂18項產學合作MOU。目前，我國正在全力推動「強化歐洲鏈結計畫」，繼續深化和歐盟的合作夥伴關係。此外也持續在各領域，擴大跟各國的合作交流，如今年3月，台灣、美國、日本、澳洲以及斯洛伐克共同舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）」研習營，就是這個合作平台啟動後，第一次共同探討如何打擊網路金融犯罪。

蔡英文強調，台灣位在民主防線最前線，我們期待跟全球民主夥伴，捍衛民主自由的價值，也為印太地區長遠的穩定和繁榮做出積極貢獻。與會貴賓的經驗及建議都是臺灣的重要助力，期待未來，彼此能有更多的合作交流，並祝福訪賓此行圓滿順利。

愛沙尼亞伊維斯（H.E. Toomas Hendrik ILVES）前總統致詞時表示，他4年前曾經來過台灣，這次非常開心受邀在凱達格蘭論壇演講。自從他上次來台灣後，看到非常多的改變，如蔡總統所說，全球環境有非常多的緊張情勢，尤其是不斷升溫的烏俄戰爭，而台灣海峽的緊張情勢也不斷地在加溫。過去安全是地緣政治議題，基本上是區域性的，例如「北大西洋公約組織」，是以一個地區性作為基礎，考慮到的是轟炸、戰鬥機再次補充燃料的範圍，以及人員的運輸等。

伊維斯指出，在千禧年世代，我們進入了數位時代，有駭客、網路攻擊，一個很好的例子就是美國的石油管路因此而受到攻擊，假訊息也影響了每個人、政府、企業，甚至影響了民主選舉，我們現在可以說是生活在一個全新的時代。

伊維斯提到，在這個新的時代，我們應該重新思考所謂的安全威脅。世界上各大城市，包括塔林、多倫多、東京、台北等，在現在的數位時代可說是零距離，所以安全不再只是地緣政治的議題，但衝突仍然是存在的，存在於民主與威權之間。而威權政體對民主國家有非常高的敵意，他們認為國家如果民主化，對於專制者的國內政治地位有非常大影響。

伊維斯還說，這些共享價值都是不受地理限制的，我們看到在過去3、50年來，世界越來越自由化，反駁了過去威權主義所宣稱，有一些文明不需要人權、所謂亞洲價值與民主、自由、人權等概念是不相容的。然而，臺灣現在就扮演一個非常重要的角色，證明這些價值是普世的，完全反駁了俄羅斯、中國及馬來西亞等威權政府所宣稱的謬論。

訪賓一行包括愛沙尼亞前總統伊維斯（H.E.　Toomas Hendrik ILVES）伉儷、日本眾議員鈴木馨祐（Suzuki Keisuke）、澳洲前國防部長安凱文（Kevin ANDREWS）、潘恩（Christopher PYNE）及法國里昂政治學院副教授高格孚（Stéphane CORCUFF），由外交部長吳釗燮、遠景基金會董事長陳唐山陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長顧立雄也在座。
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