台北遠東香格里拉歡慶父親節

迎接即將到來的父親節，台北遠東香格里拉準備各式美食美酒孝親提案，讓爸爸們盡享儀式感十足的五星級食尚饗宴，位於飯店38樓的馬可波羅酒廊特別於8月7日推出半自助式週日早午餐，除了沙拉吧、開胃菜和湯品外，還可以任選一道主菜，包含牛排、各式蛋料理等多樣主餐選擇，每位980元，讓老爸享受幸福滿滿的週日時光。飯店於夏季週末推出的「夏日池畔野餐派對」，也特別於8月6和7日下午3-7點供應父親節限定威士忌特調無限暢飲，送給爸爸度假感的池畔微醺午後。The Cake Room也以旅行為主題設計三款父親節造型蛋糕，不但外型吸睛，風味更是獨特，每個1,288元起，需事先預訂，8/1前訂購再享早鳥85折優惠，電洽(02) 7700-3155。

馬可波羅酒廊 週日早午餐

歡慶屬於老爸的日子，馬可波羅酒廊特別於8月7日推出週日早午餐，和老爸一邊悠閒享用豐盛早午餐，一邊欣賞群山圍繞的台北高樓美景，享受難得的親子時光。餐點包含自助式沙拉、開胃菜及湯品，還可享用主廚現點現做的中西式豐富主餐選擇，例如超人氣澳洲牛排佐煎蛋及配菜、經典的班尼迪克蛋佐帕馬火腿及酪梨、豐富餡料的歐姆蛋、香甜美味的格子鬆餅、鬆軟鹹香的法式吐司佐莓果、蜂蜜、鮮奶油、傳統台灣牛肉麵佐開胃小菜、飽滿彈牙的鮮蝦豬肉餛飩湯佐乾拌雞蛋麵、鮮甜海味的港式魚片粥及配料、健康養生的中式燉蔬菜佐白飯、地中海風味沙卡蔬卡北非蛋及燻番茄醬汁，還有健身老爸最愛的生酮烤雞腿及烤酪梨蛋等精選佳餚，就用奢華美味犒賞為家人辛苦付出的爸爸們。每位980元外加一成服務費，8月7日週日上午8:00-12:00限定供應，訂位請洽：(02)7711-2080。

夏日池畔野餐派對 父親節限定特調暢飲

台北遠東香格里拉於暑假推出的「夏日池畔野餐派對」，結合野餐、露營、泳池及美食等元素，每週末都吸引許多親子遊客齊聚池畔享受戶外風格野餐，不僅可游泳戲水沐浴陽光，還可享無限暢飲特調、台灣啤酒以及一份主廚特製餐點，包含炸魚薯條、牛肉漢堡、風味熱狗堡、雞翅等多樣餐點可供選擇。父親節前的週末(8月6日和7日)特別於池畔酒吧加碼供應父親節限定水果風味威士忌調酒，包含芒果威士忌特調和莓果威士忌特調，讓爸爸們開心暢飲，盡享歡樂夏日時光。「夏日池畔野餐派對」住客成人票價500元，孩童300元；其餘成人賓客999元，孩童499元，以上均含無限暢飲軟性飲料與特調、台灣啤酒及一份餐點，另可加購限量夏日野餐籃，每份2,680元，包含喜舖CiPU繽紛帳篷，野餐籃內含炸蝦加州壽司、經典總匯三明治、杏仁達克瓦茲等七種甜鹹點，再享一瓶迷你酩悅香檳。泳池開放時間：每週六日下午3:00-7:00，預訂專線：(02) 7700-3111，需三天前預訂。

甜蜜父親節 帶著型男老爸去旅行

歡慶佳節少不了美味蛋糕助興，台北遠東香格里拉推出三款心意滿滿的父親節蛋糕，用甜蜜蛋糕表達對爸爸的愛與感謝。由法籍甜點主廚胡孟洋(Yann Roumanille)巧思設計，以旅行為主題，唯妙唯肖的造型向老爸致敬。第一款特製行李箱造型的「牛奶巧克力行李箱」（7吋/1,288元），以巧克力堅果碎及牛奶巧克力慕斯製成海綿蛋糕，內餡使用酸甜鳳梨果醬交織多層次口感，精緻行李箱造型最適合紳士型男老爸。第二款充滿童趣造型的「黑醋栗冰淇淋蛋糕」（7吋/1,988元）向冒險王老爸致敬，酸甜口感的冰淇淋蛋糕上裝飾冰山和穿著極地冒險裝備的爸爸，趣味喜感讓人會心一笑。第三款則是以捍衛戰士飛行員裝飾的「黑巧克力歐培拉蛋糕」（7吋/1,688元），層層堆疊濃郁綿密的黑巧克力，酷炫造型代表辛苦打拼的爸爸們，是每個孩子心中英勇的捍衛戰士，巧克力香濃滋味讓人感受到衝上雲霄般的美妙！蛋糕皆需三天前預訂，訂購請洽The Cake Room：(02) 7700-3155。