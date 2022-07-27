JR東日本大飯店台北 全日餐廳「鉑麗安」歡慶開幕滿週年推出異國美食料理

JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌-JR東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taipei)即將於今年八月份開幕滿一週年，擅長異國料理的行政總主廚芦浦隆二(Ryuji Yoshiura)特別在Brilliant鉑麗安全日餐廳在不同月份推出地中海、義大利及法式料理等主題美食，提供給饕客們每月不同美味的享受。
位於飯店B1的Brilliant鉑麗安全日餐廳以多國美食料理為主要風格，運用大量台灣在地新鮮食材，變幻出各地異國風味與日本東北的經典料理。半開放式廚房及多道現作料理，以西式套餐的基礎架構呈現自助餐的精緻餐點，除了異國美食更提供多道經典台式料理、日式料理及及精緻美味的甜點、冰淇淋等，不能錯過的還有舒肥6小時後爐烤的英式牛排及海鮮百匯等。
JR東日本大飯店台北鉑麗安自助餐檯7月份以「地中海料理」為主題，有煎烤後焦香與香料氣味交纏的「普羅旺斯風香料烤羊肋排」，肉質細緻軟嫩，搭配濃郁的奶油香氣與迷迭香醬料令人回味無窮。中東風味的「酥炸鷹嘴豆泥球」、色彩繽紛的「地中海風甜椒釀肉」、「希臘風茄子肉醬千層」、「土耳其風香烤茄子鮮蔬」、「甜菜根鷹嘴豆泥與芝麻脆片」等多道地中海風特色美食。
8月的「義大利風」可品嚐義大利托斯卡尼道地的獵戶料理「義式獵人燴雞」，雞肉部分使用用果香柔順的葡萄酒、充滿海味的地中海鯷魚、吸收滿滿陽光的黑橄欖一起燉煮而成。有著海洋與豔陽組合的夢幻滋味「義式風味水煮魚」、「煙燻鮭魚醬小點」、「鮪魚塔塔」等美味精選菜色。9月則有「法國風」美食料理，法式傳統燉肉烹調的「紅酒燉牛頰肉」，加入蔬菜、紅酒、可可等，以小火燉煮六個小時以上，肉嫩筋彈。「法式香料烤雞」使用多種天然香料及香草將鮮美的雞肉醃製入味,利用柑橘及檸檬的清香呈現雞肉的自然鮮甜。來自普羅旺斯的靈魂「法式燉菜鍋」利用大量蔬菜長時間烹煮而成的醬汁鋪底，一片片番茄、茄子、櫛瓜，撒上堅果跟巴西里點綴，品嘗歐風法式風味千萬不能錯過。
暑假時刻就是孩子們的季節，自7月29日至8月底的每個星期五下午時段Brilliant鉑麗安全日餐廳還舉辦「小小廚神」（Master Chef Junior）活動，參加「小小廚神」的孩子們將在Brilliant鉑麗安全日餐廳開放式廚房與主廚一起DIY並品嘗孩子們最喜歡的「漢堡」和「芒果聖代」，每位600元，每場次限6名，讓孩子們一同體驗手作樂趣成為令人欽羨的國際飯店小廚神!!