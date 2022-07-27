JR東日本大飯店台北 全日餐廳「鉑麗安」歡慶開幕滿週年推出異國美食料理

JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌-JR東日本大飯店台北( Hotel Metropolitan Premier Taipei)即將於今年八月份開幕滿一週年， 擅長異國料理的行政總主廚芦浦隆二(Ryuji Yoshiura)特別在Brilliant鉑麗安全日餐廳在不 同月份推出地中海、義大利及法式料理等主題美食， 提供給饕客們每月不同美味的享受。

位於飯店B1的Brilliant鉑麗安全日餐廳以多國美食料理 為主要風格，運用大量台灣在地新鮮食材， 變幻出各地異國風味與日本東北的經典料理。 半開放式廚房及多道現作料理， 以西式套餐的基礎架構呈現自助餐的精緻餐點， 除了異國美食更提供多道經典台式料理、 日式料理及及精緻美味的甜點、冰淇淋等，不能錯過的還有舒肥6小 時後爐烤的英式牛排及海鮮百匯等。



JR東日本大飯店台北鉑麗安自助餐檯7月份以「地中海料理」 為主題，有煎烤後焦香與香料氣味交纏的「 普羅旺斯風香料烤羊肋排」，肉質細緻軟嫩， 搭配濃郁的奶油香氣與迷迭香醬料令人回味無窮。中東風味的「 酥炸鷹嘴豆泥球」、色彩繽紛的「地中海風甜椒釀肉」、「 希臘風茄子肉醬千層」、「土耳其風香烤茄子鮮蔬」、「 甜菜根鷹嘴豆泥與芝麻脆片」等多道地中海風特色美食。

8月的「義大利風」可品嚐義大利托斯卡尼道地的獵戶料理「 義式獵人燴雞」，雞肉部分使用用果香柔順的葡萄酒、 充滿海味的地中海鯷魚、吸收滿滿陽光的黑橄欖一起燉煮而成。有著 海洋與豔陽組合的夢幻滋味「義式風味水煮魚」、「 煙燻鮭魚醬小點」、「鮪魚塔塔」等美味精選菜色。9月則有「 法國風」美食料理，法式傳統燉肉烹調的「紅酒燉牛頰肉」， 加入蔬菜、紅酒、可可等，以小火燉煮六個小時以上，肉嫩筋彈。「 法式香料烤雞」使用多種天然香料及香草將鮮美的雞肉醃製入味,利 用柑橘及檸檬的清香呈現雞肉的自然鮮甜。來自普羅旺斯的靈魂「 法式燉菜鍋」利用大量蔬菜長時間烹煮而成的醬汁鋪底， 一片片番茄、茄子、櫛瓜，撒上堅果跟巴西里點綴， 品嘗歐風法式風味千萬不能錯過。

暑假時刻就是孩子們的季節，自7月29日至8月底的每個星期五下 午時段Brilliant鉑麗安全日餐廳還舉辦「小小廚神」（M aster Chef Junior）活動，參加「小小廚神」的孩子們將在Brilli ant鉑麗安全日餐廳開放式廚房與主廚一起DIY並品嘗孩子們最 喜歡的「漢堡」和「芒果聖代」，每位600元，每場次限6名， 讓孩子們一同體驗手作樂趣成為令人欽羨的國際飯店小廚神!!