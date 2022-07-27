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台北老爺酒店　七夕箱守情人節住房專案 &頂級重箱外帶宅浪漫

By 台灣英文新聞
2022/07/27 17:14
台北老爺酒店　七夕箱守情人節住房專案 &頂級重箱外帶宅浪漫
台北老爺酒店　七夕箱守情人節住房專案 &頂級重箱外帶宅浪漫

今年的七夕情人節來點不一樣的日式風情浪漫餐點吧!台北老爺酒店邀請有情人一起【七夕箱守】！今年不搶訂位不趕場，跟阿娜答一起入住五星飯店、穿上日式浴衣，在客房內愜意享用~和風情人節大餐，獨特的三層傳統餐盒、滿滿裝著主廚精心準備的頂級佳餚，讓您輕鬆入住、享受浪漫。即日起至2022年月8月7日止接受訂房，入住期間為7月29日至8月7日，每房6,788元起，專案內含定價14,800元的尊爵客房住宿一晚、漆楓頂級重箱美饌一套、芒果珠寶盒蛋糕一份、自助早餐2客，還有日式浴衣體驗及迎賓好禮雪花秀保養組及紅酒一瓶，用心為您打造最獨特的七夕情人浪漫回憶。(本專案內含之漆風重箱選用漆器盒裝，使用完畢須歸還飯店)

訂房專線：02-25423266轉訂房組

頂級重箱美饌也可外帶回家過個宅浪漫的七夕情人夜！主廚特製日式佳餚，不論攜手相伴餐廳用餐或外帶宅家享用，儀式感十足，每組3,988元(餐廳內用需另加一成服務費)。

「中山日本料理」主廚今年推出的「中山頂級重箱美饌」外帶餐盒，內容豐富，食材大幅升級，就是要情人在疫情期間吃好吃飽，堅守戀情。主廚嚴選十多種高級食材如來自日本的海膽、廣島生蠔、鱈魚明太子、北海道干貝及美國肋眼牛排、南非鮑魚等，精心料理推出三層頂級豐盛美饌，讓這個屬於東方浪漫的情人節日更顯獨特。

重箱的由來，據說要追溯到日本室町時代，是日本人在年節喜慶之日盛裝食物多層堆疊的箱型餐盒，其外型正如其名，還有一說是在昭和年代前半期，曾做為新娘陪嫁的嫁妝之一，將各式料理裝入餐盒中，代表著「多重祝福」的祈願。

本次推出的菜色中有來自南非的鮑魚以日式醬汁烹煮，軟嫩入味、鮮甜可口，另一道「明太子佐花枝」取用的是鱈魚明太子，風味較一般明太子更勝一籌，滿滿海味令人垂涎三尺，還有一眼望去十分吸睛的大明蝦可是來自宜蘭大溪漁港的現流鮮蝦，Q彈鮮甜肉質不在話下。繽紛亮麗的餐點中還藏有主廚的巧思，那一串綠色毛豆環可是主廚親手串起的贈禮，猶如翠綠的玉環象徵堅貞的愛情，送給選用七夕重箱美饌的嘉賓。

更新時間 : 2022-07-27 17:27 GMT+08:00

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