吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 2022台灣文博會首度移師高雄展出，將於兩大場地展出，文化策展共有7大主題館，IP展區則有超過500品牌，規劃30條路線體驗在地文化，文化展區將於8月5日率先登場。

第11年！今年文博會主題「群島共振」（RESONANCE ISLAND）邀請大家一起環島，龔書章及林昆穎繼去年文博會後，今年再度出任總策展顧問及總策展人，「文化策展區」將率先於8月5日高雄流行音樂中心登場，「品牌商展區」將於8月10日高雄展覽館進行。

高雄流行音樂中心原為「海洋文化及流行音樂中心」，於 2021 年日正式開幕，場域包含「音浪塔」、「珊瑚礁群」、「鯨魚堤岸」、「海豚步道」、及駁二藝術特區大義倉庫的 「LIVE WAREHOUSE」，其中「珊瑚礁群」將啟用，高雄市府也沿著輕軌規劃30條遊玩路線，且有5個歷史空間加入展覽。

今(27)日展前記者會上文化部長李永得及各館策展人揭曉亮點，高雄市長陳其邁表示，台灣各縣市都有精彩觀點跟在地文化力量，文博早就該離開台北，隨著台灣民主化，過去被壓抑的聲音也逐漸被釋放，今年主題讓台灣文化更在地跟奔放，展覽館呼應1931年高雄港勢博覽會，當時的口號為「以台灣的高雄邁向世界的高雄」，這次串連展館跟輕軌也回首高雄在現代化扮演的角色。



陳其邁及李永得出席展前記者會(圖/台灣英文新聞)



各主題館策展人(圖/台灣英文新聞)

文化策展區3大主題館－「環島運動場」、「島嶼大飯店」及「寶島冰菓室」；串聯城市的2大地方館－「嘉義館」、「馬祖館」；另2大館為國立工藝研究發展中心主理的「工藝館」和「響應館」；同時也推出全新線上洽商媒合平台。

針對總策展理念，龔書章形容，「文化循環在各群島間移動形成文化生態系，透過一片海連結各島」，林昆穎補充，島就是象徵每個專業的設計師或職人，變成動態生態系，今年號召大家環島原因在於體驗，因為觀眾之間的連接才是最重要。今年參展的IP品牌超過500家，超過4成來自南部，很多年輕品牌參加，整體而言，比去年文博會主題館「數據廟」具體更貼近人生，像是其中一個主題館以冰為出發點探討在地文化。

2022 台灣文博會「文化策展區」

日期：08.05 - 08.14

時間：10:00 - 18:00

地點：高雄流行音樂中心

詳情請前往官網及臉書查詢

必看主題展區

1.環島運動場



(圖/台灣文博會)

由豪華朗機工林昆穎所策劃操刀，強調每個人都是一座島嶼，當島嶼彼此碰撞時，「你的創造將成為我的體驗」，更將共振出台灣的壯闊文化。在環形的運動場中觀展，大家將可在外環藉由互動，重新認識日常物件，並透過即時剪輯投影技術，在內環看見體驗如何成為新的創造。

林昆穎號召一場體驗至上的文化壯遊，請觀眾遊走於由日常物件構成的感官場景，感受島嶼上的滋養與創造 ; 走上環形步道「閱讀環島」，透過書籍的選讀，出發一場跨越時空與地點的心靈壯遊; 「體驗環」即刻上演眾人的島嶼故事「共振三分鐘」，轉化民眾參與成動能 。

2.島嶼大飯店



(圖/台灣文博會)

2樓的「島嶼大飯店」，由「莎妹工作室」以劇場為核心打造，「連線共創」邀請觀眾線上預約Check-in入住提供15分鐘「客房服務」，透過遠端連線與各地的藝術家互動協作，打造不在場卻在場的體驗；「島嶼靈感」透過互動式螢幕跟著剪紙藝術家吳耿禎凝視土地，編舞家布拉瑞揚走入山林，穿越空間與時間的界線，一睹台灣美好風景。

3.寶島冰菓室



(圖/台灣文博會)

瘋狂冒險王水越設計以冰為題，探訪台灣各地特色冰品，探究冰品製程、聆聽冰音、欣賞冰器，並透過即時連線深入台灣冰店現場，策展人周育如表示，展出訴說超過6,000年冰的歷史，前往綠島、花蓮、台南等地，挖掘台灣冰店故事及背後支撐的力量，像是有冰店老闆花150萬打造「鎮店之寶」銅製冰杓，只為了讓顧客吃到更美味的冰品。

周末限定的座談專場「熱烈島嶼－環看台灣的六種可能」，跟著講者從島嶼上的節日與慶典、探險與食材、創作者生活等6條探索軸線，共同在熱烈島嶼上來場文化壯遊；展覽現場邀請高雄在地冰店 ICE+艾司加，推出寶島冰菓室限定品項。

4.馬祖館



馬祖東引島燈塔(圖／馬祖國際藝術島)

一半時間以上都是霧！由馬祖青年邱筠、蔡沛原共同策劃，主題定調「眾霧釀島」融合6座馬祖的島嶼意象，將穿梭海洋漁業、戰地歷史、移民遠航、世代返鄉的島嶼時序，3大亮點：1.秘密坑道揭開馬祖神秘面紗穿越100年的過去、2.霧中迷航蒐集島民物件匯集成裝置、3. 島嶼Bar能喝到搭船來的馬祖酒，也可以釀酒DIY。

5.嘉義館



(圖/台灣文博會)

由東海醫院設計工作室主理人徐景亭、平凡製作創意總監黃銘彰共同策劃，以「摩登時光」為主題展望嘉義這座小城日治時期的樣貌，引領觀者漫步嘉義，從嘉義樹木園、中央噴水圓環，再到嘉義車站，連結出一條貫穿嘉義市時空發展的市街——這是日治時期的大通，今日的中山路，現在仍是交通主幹；展場中央將圓環放大，象徵為市民集會廣場，邀請觀者以「在嘉自學」的觀展方式，導入近年重要設計案例。

6.工藝館



(圖/台灣文博會)

展館以「旅物SHOP」選品店方式呈現，將日常加入工藝元素，回應疫情時代帶來的變化，關乎人與物與環境的互動。對工藝而言，學習將脆弱轉化成堅韌，透過身體、投入專注得以把天然素材化為生活幫手，並將展區化身瑜珈練習場。

7.響應館



五月天瑪莎與邵雅曼、方序中於金馬賓館當代美術館合影。（相信音樂提供）

則以「浮空之島」為名，串聯《小花計畫》及當地兩大場館—MR沉浸式劇院「夢境現實」及「i-Ride KAOHSIUNG飛行劇院」共同響應今年文博會，邀請大家乘著虛擬科技的翅膀，抵達夢境中的奇幻場景，藉由虛擬的移動，來場真實的感官之旅。

方序中、五月天瑪莎策劃《小花計畫》，集結9組音樂 人與11組藝術家跨界詮釋難忘鄉愁，除了重現五月天阿信X明和電機、魏如萱X鳳小岳X豪華朗機工等7組作品外，再添4組全新展品， 包含劉若英X陳建騏X邵雅曼以及宇宙人X大聲光電等， 還有李宸安的AR互動裝置 「音花」。

《小花計畫》

時間：自即日起至10 月30 日

地點：金馬賓館當 代美術館展出

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