雙北製茶技術競賽　馬拉松式不眠不休展現真功夫

新北市農會於7月27至28日在文山農埸辦理「新北市、台北市製茶技術競賽」，新北市長侯友宜與12區農會三首長今(27)日晚間現身製茶比賽會場，為拚搏一天一夜馬拉松式製茶選手們勉勵打氣。
新北市位於台北盆地，周邊皆為淺山丘陵，環境氣候適合茶葉生產，使得新北成為全台最大包種茶產區，主要分布於坪林、石碇、深坑、平溪、汐止等地區，每年產量高達418公噸。一杯好茶，除需有高品質茶菁為原料外，更需要高超的製茶技術，才能淬鍊出茶葉的精髓，故新北市政府輔導新北市農會每年辦理製茶技術競賽，讓茶農能夠相互交流砥礪，製作出更優質的新北好茶獨特風味。製茶過程是非常繁瑣，茶菁須經過萎凋、殺菁、揉捻、乾燥等過程，耗時一天一夜，對製茶師可説是體力與毅力的考驗。
這次雙北市製茶技術競賽共計12區農會代表，46位雙北的優秀茶師(新北41名、台北5名) ，分別來自坪林、石碇、三峽、新店、林口、深坑、平溪、汐止、石門、淡水各茶區推派優秀茶農，另有同為文山包種茶產區的台北南港、木柵等區共同參與，切磋製茶技術。其中新北市將依據競賽獲獎前4名，將代表新北市參加行政院農業委員會茶業改良場於9月6、7日主辦的「全國部分發酵茶製茶技術競賽」。
侯友宜與各產區農會三首長晚間現身於製茶比賽現場，為參賽選手加油勉勵，現場農友葉翰璋表示，其是石碇區91年次的二代茶農，這次第一次參加比賽，心裡相當緊張，從早到現在可能是緊張，感覺特別疲憊，幾乎都想放棄了，看到市長及農會大家長來鼓勵，也讓他有堅持下去的動力，看到現場前輩為茶葉的付出與努力，也讓他看到茶產業的未來，也相當感動，這次比賽也讓他獲得相當寶貴的經驗，無論成績如何，他會持續加油努力。
侯友宜表示，今日參賽選手中，年紀最輕的是20歲，最年長的是78歲，現場同台較勁交流，感受到茶產業的傳承，也讓我看到新北好茶的未來。新北市是全國部分發酵茶製茶技術競賽的常勝軍，迄今已獲冠軍10連霸，今日看到製茶師精湛的手藝，我們相當有信心能獲得11連霸。新北市也是百萬冠軍茶的故鄉，市府會持續推廣好茶與大家分享，也鼓勵民眾選購新北好茶。