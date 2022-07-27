雙北製茶技術競賽　馬拉松式不眠不休展現真功夫

新北市農會於7月27至28日在文山農埸辦理「 新北市、台北市製茶技術競賽」，新北市長侯友宜與12區農會三首 長今(27)日晚間現身製茶比賽會場， 為拚搏一天一夜馬拉松式製茶選手們勉勵打氣。

新北市位於台北盆地，周邊皆為淺山丘陵，環境氣候適合茶葉生產， 使得新北成為全台最大包種茶產區，主要分布於坪林、石碇、深坑、 平溪、汐止等地區，每年產量高達418公噸。一杯好茶， 除需有高品質茶菁為原料外，更需要高超的製茶技術， 才能淬鍊出茶葉的精髓， 故新北市政府輔導新北市農會每年辦理製茶技術競賽， 讓茶農能夠相互交流砥礪，製作出更優質的新北好茶獨特風味。 製茶過程是非常繁瑣，茶菁須經過萎凋、殺菁、揉捻、乾燥等過程， 耗時一天一夜，對製茶師可説是體力與毅力的考驗。

這次雙北市製茶技術競賽共計12區農會代表，46位雙北的優 秀茶師(新北41名、台北5名) ，分別來自坪林、石碇、三峽、新店、林口、深坑、平溪、汐止、 石門、淡水各茶區推派優秀茶農， 另有同為文山包種茶產區的台北南港、木柵等區共同參與， 切磋製茶技術。其中新北市將依據競賽獲獎前4名， 將代表新北市參加行政院農業委員會茶業改良場於9月6、7日主辦 的「全國部分發酵茶製茶技術競賽」。

侯友宜與各產區農會三首長晚間現身於製茶比賽現場， 為參賽選手加油勉勵，現場農友葉翰璋表示，其是石碇區91年次的 二代茶農，這次第一次參加比賽，心裡相當緊張， 從早到現在可能是緊張，感覺特別疲憊，幾乎都想放棄了， 看到市長及農會大家長來鼓勵，也讓他有堅持下去的動力， 看到現場前輩為茶葉的付出與努力，也讓他看到茶產業的未來， 也相當感動，這次比賽也讓他獲得相當寶貴的經驗，無論成績如何， 他會持續加油努力。

侯友宜表示，今日參賽選手中，年紀最輕的是20歲，最年長的是7 8歲，現場同台較勁交流，感受到茶產業的傳承， 也讓我看到新北好茶的未來。 新北市是全國部分發酵茶製茶技術競賽的常勝軍，迄今已獲冠軍10 連霸，今日看到製茶師精湛的手藝，我們相當有信心能獲得11連霸 。新北市也是百萬冠軍茶的故鄉，市府會持續推廣好茶與大家分享， 也鼓勵民眾選購新北好茶。