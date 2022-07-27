新北「特」有愛 贈1500份幼小銜接學習袋 讓家長安心為小一作準備

新北市學前服務不間斷，每年公立幼兒園雖然在6月底 前皆完成畢業典禮，但新北市仍開辦暑期課後留園， 持續提供大班畢業生教保服務至7月底止。 而在幼兒園生活倒數時間，新北市於今(27) 日舉辦新北親子學習「特」有愛—贈幼小銜接學習袋活動， 由教育局副局長歐人豪至中和國小附設幼兒園， 致贈幼小銜接學習袋給大班畢業特殊教育需求幼生， 讓家長及孩子安心提早預備小一新生活。

教育局表示，從幼兒園進入到國小，家長雖欣喜孩子成長， 卻也擔憂就學環境、生活作息到身心靈轉變等適應問題。 而身為特殊幼兒家長，面對充滿挑戰的國小生活， 更免不了多幾分憂心。以往主要透過幼小銜接親職講座協助家長， 今年考量疫情及家長需求，首度製作1500份幼小銜接學習袋， 發放給全市公私立幼兒園大班畢業特殊教育需求幼生。

學習袋中不僅提供給孩子入小一學習教材，例如注音符號本、 彩色怪獸去上學繪本，還有給家長的親職手冊及新北市｢ 小蝸牛報報｣特教季刊， 各項實用資訊讓孩子與家長盡早進行入小一規畫準備， 降低對新生活緊張感，快樂迎接另一個學習里程碑。

今年中和國小附幼即將畢業的圓圓(化名)在3歲時， 經由新北市優先入園鑑定議決為語言發展遲緩幼兒並安置於附幼就讀 小班。剛進幼兒園就讀時幾乎沒有口語表達能力， 最多只會講單獨一個字，讓家人相當憂心。 後經過幼兒園老師耐心引導及特教資源介入， 圓圓現在每天回家可跟家人分享在幼兒園生活， 雖然不像一般孩子完整表達，但已經可說出一整段話， 讓家人無比開心與欣慰。

但面對即將進入小學階段有課業壓力， 圓圓家長不免還是擔心孩子語言較弱是否可勝任， 尤其小一生要學注音符號，恐怕是很重壓力來源。圓圓家長表示， 很感謝教育局送來這份幼小銜接學習袋， 可以提前在暑假幫助孩子學習注音符號，袋中注音符號本， 透過貼貼紙、連連看、塗顏色…等簡單操作，有效吸引孩子注意力， 還有彩色怪獸去上學的繪本更讓圓圓愛不釋手， 每天都要家人念給她聽，更期待自己上小一的新生活。

圓圓的家長也表示，這份幼小銜接學習袋內容好豐富， 不僅提供孩子學習的教材，還有小學入學親職手冊， 對於家中第一位孩子入小學的爸媽真的是受益良多。

教育局表示，新北市重視幼兒教育， 而全市有特教需求幼生為全國居冠， 目前經本市教育鑑定為學前特教需求幼生人數為3973人， 除持續提供各項特教資源的挹注， 也期望藉由此次贈送幼小銜接學習袋， 能幫助到需要幫助的特殊需求畢業幼生， 幫助幼生順利銜接幼兒園到小一的全新生活， 減輕特殊幼兒家長的負擔與焦慮。

照片來源：新北市教育局提供