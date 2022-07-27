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台灣慶中元！環保署攜手四大超商　鼓勵民眾「以功代金」作公益　

環保署：為鼓勵大家採取環保友善祭祀措施，自7月29日至8月31日，民眾至超商利用事務機的「以功代金」平台捐款給公益機構

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/27 15:16
照片由環保署提供

照片由環保署提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為鼓勵民眾於中元普渡期間減少焚燒紙錢，環保署今(27)日宣布與統一、全家、萊爾富及OK等四大便利商店合作推出「你捐款送暖 我綠點挺你」的以功代金贈綠點活動，未來民眾可在合作通路進行綠色消費。

環保署統計，2021年民眾響應紙錢集中燒數量達2.2萬噸，為2017年的1.8倍，響應以功代金的金額達新臺幣4500萬元，相較於2017年推動金額已成長4.8倍，初步估算2021年於普渡期間推動環境友善祭祀所減少PM2.5（細懸浮微粒）排放量約為60公噸，並同時減少污染陳情案件，因此環保署今(2022)年更進一步結合四大超商擴大以功代金捐款管道，提供全國民眾更便利的友善祭祀服務，一同祈福兼顧空氣品質與健康生活環境。

再過兩天就是農曆7月1日，由於中元普渡期間為一年中民眾焚燒紙錢量最高峰，環保署表示，為鼓勵大家採取環保友善祭祀措施，自7月29日至8月31日，民眾至超商利用事務機的「以功代金」平台捐款給公益機構，每筆可獲得環保署加贈2000點綠點，未來可在合作通路進行綠色消費用，做功德也能兼顧環保。

環保署副署長沈志修表示，中元普渡為傳統習俗慶典，民眾以紙錢對祖先表達分享、救濟、感恩及祈福之意，但由於燒紙錢會產生空氣污染，因應環保潮流，已有許多改良的祭祀方式可以在表達敬意之餘兼顧環保，例如：以功代金、紙錢集中燒、線上祭拜，與使用符合國家標準或較小份量的香品、紙錢等作法，各地縣市也有越來越多的寺廟響應封爐、少香行動。

目前環保友善祭祀也逐漸為宗教團體祭祀採用，佛光山慧傳法師今日出席活動時分享佛光山如何從自身做起，引導信徒一同響應減少空氣污染及碳排放的經驗。

慧傳法師表示，自從得知燒香會產生污染及讓部分敏感族群不舒服後，佛光山就設法減少污染，並以鮮花、肥皂花取代燒香，經溝通已得信眾的支持。慧傳法師提醒，燒紙錢的重點是誠心而非數量，因此佛光山協助高雄市政府在集中燒時加持念咒，去年更因為疫情使用連線的方式協助淨爐，強調誠心的重要。

「祭祀也可以很環保！」環保署空保處蔡孟裕處長表示，環保署與各縣市持續推動以功代金、紙錢集中燒，去年有9縣市與超商合作在中元期間提供以功代金服務平台，共有57家社福機構受惠，今年擴大辦理至全台，受惠社福機構也倍增為101家。環保署目前提供1萬5千份以功代金贈綠點的額度，若民眾參與狀況踴躍，該署也將加碼贈送綠點的份數，鼓勵民眾響應環保與善心行動。

目前統計顯示，全年參與集中燒的紙錢，已有35％來自於中元普渡，可見民眾響應意願持續提高。

環保署補充，這次提供超商以功代金服務的普渡祭祀選擇，民眾只要自今年農曆7月起至8月底前至超商完成以功代金捐款行動，並於10月31日前將收據上的交易序號至環保署綠點網站或「環保集點App」 登錄，即可獲贈2000點綠點序號，綠點可以在合作通路兌換各式各樣的環保商品還可以折抵綠色消費，每100點可折抵新臺幣1元。

環保署呼籲，中元普渡期間民眾可減少香支、紙錢及爆竹用量，利用以功代金、以米代金、紙錢集中燒等多元友善祭祀措施祈福與累積功德，各縣市環保局有提供紙錢集中燒服務，收運地點及內容細節可洽各縣市了解，並提醒民眾配合自主移除紙錢包裝之塑膠袋、香腳及其他雜物後再行集中，共同為改善環境盡一份心力。

台灣慶中元！環保署攜手四大超商　鼓勵民眾「以功代金」作公益　

照片由環保署提供

台灣慶中元！環保署攜手四大超商　鼓勵民眾「以功代金」作公益　

照片由環保署提供
中元普渡
中元祭
焚燒紙錢

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