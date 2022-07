美國眾院議長裴洛西或將訪台 美方戰機待命護其周全

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)傳出要訪台的消息,她本人始終未鬆口,卻已掀起地緣政治的驚濤駭浪。美媒報導,為了因應其若訪台可能引發的緊急事件,美方正研擬對策,動員軍力護其安全無虞。

美國眾院議長是總統繼任第二順位人選,重要性不言可喻。倘若裴洛西真的訪台,將是1997年以來美方訪台最高層級官員。可想而知,消息一出,中共立刻撂狠話,將採取「堅決有力措施」。

就在各方仍在爭論此行時機是否適切時,美國國防部已開始動作。根據美聯社,不具名的軍方人士透露,美國高層官員出訪,本就有一定的維安措施,但議長層級之高,目的地還是全球衝突熱點台海地區,維安準備勢必優於以往。

軍方人士表示,美方將出動戰機、戰艦及各式偵查設施,提供裴洛西飛行途中與抵台後的層層保護。一項重點在於,要為裴洛西及專機提供一層「防護緩衝區」。美國已在印太地區部署強大軍力,現有戰備已足以提供此行的保護任務。此外,五角大廈也會研擬對策,倘若空中或地面「擦槍走火」,必須確保即刻救援,巡航戰艦運載的直升機,可擔此重任。

美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)26日表示,現在談論任何行程都為時過早,但他強調,包括裴洛西在內的任何人,若決定出訪並向軍方尋求協助,軍方必會確保其行程安全。「我只能說到這裡。」

美國總統拜登(Joe Biden)預計28日與中國領導人習近平通話,是4個月以來首次,裴洛西勢將成為討論重點。美方官員淡化了中國直接破壞裴洛西訪台的可能性,但不排除各種挑釁、空中騷擾行徑,或在區域大秀肌肉的作法。

美國智庫大西洋理事會(Atlantic Council)史考克羅戰略與安全中心(Scowcroft Center for Strategy and Security)主任Barry Pavel對美軍派航空母艦、戰機護航之說法嗤之以鼻。智庫蘭德公司(Rand Corp.)的國際安全與防衛政策中心(International Security and Defense Policy Center)代理副主任Mark Cozad也稱,美方愈想釋出嚇阻訊息,就愈有可能造成反效果,升高緊張態勢。

