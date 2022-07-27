美國眾院議長裴洛西或將訪台 美方戰機待命護其周全

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出要訪台的消息，她本人始終未鬆口，卻已掀起地緣政治的驚濤駭浪。美媒報導，為了因應其若訪台可能引發的緊急事件，美方正研擬對策，動員軍力護其安全無虞。

美國眾院議長是總統繼任第二順位人選，重要性不言可喻。倘若裴洛西真的訪台，將是1997年以來美方訪台最高層級官員。可想而知，消息一出，中共立刻撂狠話，將採取「堅決有力措施」。

就在各方仍在爭論此行時機是否適切時，美國國防部已開始動作。根據美聯社，不具名的軍方人士透露，美國高層官員出訪，本就有一定的維安措施，但議長層級之高，目的地還是全球衝突熱點台海地區，維安準備勢必優於以往。

軍方人士表示，美方將出動戰機、戰艦及各式偵查設施，提供裴洛西飛行途中與抵台後的層層保護。一項重點在於，要為裴洛西及專機提供一層「防護緩衝區」。美國已在印太地區部署強大軍力，現有戰備已足以提供此行的保護任務。此外，五角大廈也會研擬對策，倘若空中或地面「擦槍走火」，必須確保即刻救援，巡航戰艦運載的直升機，可擔此重任。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）26日表示，現在談論任何行程都為時過早，但他強調，包括裴洛西在內的任何人，若決定出訪並向軍方尋求協助，軍方必會確保其行程安全。「我只能說到這裡。」

美國總統拜登（Joe Biden）預計28日與中國領導人習近平通話，是4個月以來首次，裴洛西勢將成為討論重點。美方官員淡化了中國直接破壞裴洛西訪台的可能性，但不排除各種挑釁、空中騷擾行徑，或在區域大秀肌肉的作法。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）史考克羅戰略與安全中心（Scowcroft Center for Strategy and Security）主任Barry Pavel對美軍派航空母艦、戰機護航之說法嗤之以鼻。智庫蘭德公司（Rand Corp.）的國際安全與防衛政策中心（International Security and Defense Policy Center）代理副主任Mark Cozad也稱，美方愈想釋出嚇阻訊息，就愈有可能造成反效果，升高緊張態勢。

延伸閱讀：

【空中逼車】澳洲巡邏機南海巡航 中共戰機步步進逼、發射鋁箔干擾彈