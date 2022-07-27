【7/27台灣本土+25521　死亡+28】首見本土兒童BA.5個案　為高雄船廠員工的2名小孩

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增25,692例COVID-19確定病例，分別為25,521例本土個案及171例境外移入；另確診個案中新增28例死亡。而25日爆出的高雄船廠員工BA.5社區感染事件，其2名家人的基因定序結果出爐。

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指揮中心表示，今日新增之25,521例本土病例，為11,812例男性、13,695例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以六都最多，依序為新北市(4,504例)、臺中市(3,168例)、桃園市(2,680例)、高雄市(2,630例)、臺北市(2,573例)、臺南市(2,032例)。



指揮中心指出，今日新增28例本土病例死亡個案，為18例男性、10例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、25例具慢性病史、18例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月24日，死亡日期介於5月14日至7月24日。

指揮中心今也公布高雄船廠員工BA.5社區感染事件最新進度，其家屬定序結果出爐，2名確診的同住家人皆是染BA.5，為一起家庭群聚案，分別為小於5歲和小於10歲的男童，也是國內首見BA.5本土兒童個案，目前兩人皆已解隔。

由於兩名孩童在7月11日出現症狀的前2天都沒出門，身為照顧者的媽媽也沒有確診，推測在船廠工作的爸爸人染疫後，把病毒帶回家裡可能性高，但一切仍待船廠確診員工定序出爐才能綜合研判。





指揮中心說明，今日新增171例境外移入個案中，為71例男性、100例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國(12例)、美國(10例)、越南及菲律賓(各5例)、荷蘭(3例)、印尼、柬埔寨及中國(各2例)、土耳其、新加坡及阿拉伯聯合大公國(各1例)，另127例感染國家調查中。入境日期介於今年6月28日至7月26日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,498,416例確診，分別為19,120例境外移入、4,479,242例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,714例COVID-19死亡病例，其中8,699例本土，另15例為境外移入。