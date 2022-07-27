台大今審論文抄襲案「關鍵人物」將出席•林智堅神隱　李妍慧決定辭中華大學董事長職務

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台大學術倫理審定委員會今天(7/27) 開會討論民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文案，國民黨智庫表示，這牽涉到大學自主與學術自由，這要學術認定，不應有任何干預。

林智堅陷入論文風波，媒體昨披露，台大學術倫理審定委員會今天將再度開會討論林智堅的碩士論文案，據悉林智堅及其指導教授陳明通不會到場陳述。

不過另一位關鍵人物「余正煌」將親自出席，全力捍衛自己的學術論文。

另一方面, 中央社報導, 為維護校譽，消除外界對政治干預學術的誤解，新竹市議員、民進黨發言人李妍慧今天決定辭去中華大學董事長暨董事職務， 校方予以尊重，將選新任董事長。

中華大學7/13曾發布聲明稿, 針對近日該校因林智堅論文爭議案，連日遭到外界的誤解與污衊，導致師生困擾，發布聲明，以正視聽。

林智堅: 已把相關資料與

證據送到台大學術倫理委員會

台大學術倫理審定委員會今天(7/27) 將再度開會討論林智堅論文案。前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅今上午與桃園市長鄭文燦出席桃園市商業會代表大會時，接受媒體聯訪表示，已把相關資料、證據準備完成也送到學倫會，證據經過法院公證，期待學倫會能夠公正、公平地審定。

林智堅委任律師黃帝穎今召開記者會表示，律師團昨已正式具狀申請迴避，對於台大學術倫理審定委員會召集人蘇宏達將此案定調為「醜聞」，涉及未審先判、先入為主。

國民黨智庫國家政策研究基金會上午以直播的方式，邀請國政基金會經濟財政組召集人林祖嘉，與教文體育組召集人陳學聖對談，林祖嘉表示，這牽涉到大學自主與學術自由，不應有任何干預，審查委員的名字一定要保密。蘇宏達一定要保護審查委員，讓審查委員有充分自由自主的判斷空間。

林祖嘉認為，委員會要做兩件事，第一，判斷有沒有抄襲。第二，判斷結果出來要怎處置。最後要讓證據說話，站在學術的立場看結果。

民進黨籲蘇宏達迴避學倫案

潘文忠：依法規處理

陳學聖肯定教育部的做法，他表示，蘇宏達用「醜聞」二字就被民進黨攻擊說是違反中立時，教育部長潘文忠至少說一切照規定辦理。他說，經過這次事件，假如有人要出來選舉，論文一定會被檢視，建議政治人物努力寫一寫；如果覺得論文寫得不好，不妨再念一次。

教育部昨(26日) 在高雄市舉辦全國教育局處長會議，部長潘文忠會後接受媒體聯訪，被問到蘇宏達是否須迴避林智堅的論文案，潘文忠並未針對特定人士回應，而是強調回歸法規。

潘文忠強調，學術倫理案件已有「學位授予法」、「專科以上學校學術倫理案件處理原則」等相關規定，台灣大學、中華大學都已受理正式檢舉，兩校都將組成審議小組，秉持客觀、公正、專業原則處理，絕對不會因人有不同考量。

潘文忠表示，審議過程中，什麼樣的人員應要迴避，都有法規和原則規定，不是由外界評定或誰來指定，例如參與審議人員涉及直接指導論文等，依規定就要迴避。他強調，這個事件社會各界都很關注，希望兩校秉持客觀、公正、專業處理。

高嘉瑜 「換堅」說

民進黨: 空穴來風假議題

根據中央社，民進黨立委高嘉瑜25日於政論節目指出，民進黨內部「有一股勢力正醞釀換堅」。對此，林智堅表示，黨中央已經有澄清。

民進黨發言人謝子涵今指出，民進黨的選舉提名策略有一定程序與決策機制，不會隨外界起舞，所謂調整選舉提名的說法，更是空穴來風的假議題。

另外，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞今天發布聲明指出，針對有關人士指稱林智堅向台大學倫會提出檢舉一事，相關說法完全子虛烏有。

黃韋鈞表示，不實謠言令人遺憾，林智堅已提出具法律效益的實質證據，也向台大社科院學倫會提出完整書面聲明，期待台大學倫會能秉持公正、公平原則進行審理，還給林智堅清白。

民進黨發言人李妍慧

決定辭中華大學董事長職務

新竹市議員、民進黨發言人李妍慧今天(7/27) 決定辭去中華大學董事長暨董事職務，以維護校譽，消除外界對政治干預學術的誤解，校方予以尊重，將選新任董事長。

中華大學今在新聞稿指出，學校在32年前由15名出資人創辦，董事維持一人一席，董事長輪流擔任，絕無外界所傳單一財團掌控董事會，也絕無董事會干涉校務事例。

中華大學表示，學校在師生共同努力下，近2年登入遠見公私立大學30強排行榜，近日也與名列世界百大的美國加州大學爾灣分校合作辦理學碩雙學位學程，提供學生最優質的國際交流機會。

中華大學表示，關於民進黨桃園市長參選人林智堅的論文爭議事件，學校已組成獨立調查的審議委員會，將早日完成調查，對各界的關注給予交待，並還給學校平靜的學術環境。