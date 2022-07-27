亞洲生技大會7/27登場　賴清德視訊力挺　鼓勵台灣生醫、資通訊聯手推「精準健康」

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）「2022亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2022）」於今（27）日起至31日舉辦，以實體與線上（Onsite+ Online）模式進行。副總統賴清德透過視訊影片現身開幕儀式，鼓勵台灣生醫及資通訊產業聯手，推動「精準健康」核心戰略產業。

2022亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2022）有全球30國逾550家指標公司參與，會場共分為，包含國際及亞太生技、智慧醫療展、精準醫療、細胞及再生醫療和創新創業五大特色主題展區。

大會論壇主題除全球科技創新融合及生技市場與投資趨勢前瞻部署外，並新增「供應鏈與CDMO新商模」、「當ICT遇見生技」及「未來防疫整備」焦點議題，更邀請全球知名生醫科學家、企業家分享。

賴清德致詞表示，這兩年在「同島一心」共同努力下，讓全球看到台灣防疫韌性外，還有台灣生技產業的實力，期盼透過國際間的鏈結，加速生醫產業數位轉型，將台灣成為全球生技價值鏈中最重要的夥伴。

一場前所未見的百年大疫，不僅改變人類的生活習慣，也讓生技與資通訊（ICT）產業的結合更加緊密。透過創新科技可以讓醫療體系運作更有效率，並為民眾提供更好的醫療服務。

展望未來，他鼓勵國內生醫及資通訊產業聯手，將有助於推動「精準健康」核心戰略產業，將大數據與資料庫整合應用，並結合遠距醫療照護和智慧醫院服務，加速生醫產業數位轉型，更期許台灣在世界生醫產業中扮演更積極的角色，進一步提升台灣對全球健康福祉的貢獻。

他表示，今年大會不但邀請到諾貝爾獎得主山中伸彌教授（Dr. Shinya Yamanaka），以及國際級生醫、半導體領域的意見領袖演講，更新闢與日本、澳洲、印度、立陶宛、英國等國家的線上合作論壇，開拓台灣多元的國際商機，相信這場大會絕對精采可期。