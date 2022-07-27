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台灣漢光演習「聯合空降作戰」 5架機次76名傘兵成功著陸•支援地面部隊任務

陸軍特種作戰指揮部特戰第四營今上午配合國軍「漢光38號」實兵演習，在潮州空降場執行聯合空降作戰操演，特戰部隊官兵搭乘C-130H運輸機，飛抵目標區上空後，依序跳出，順利著陸目標區，支援地面部隊執行作戰任務。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/27 21:15
國軍漢光38號演習「聯合空降作戰」27日在潮州跳傘場進行，大群傘兵成功著陸，場面震撼，吸引民眾駐足圍觀。中央社

國軍漢光38號演習「聯合空降作戰」27日在潮州跳傘場進行，大群傘兵成功著陸，場面震撼，吸引民眾駐足圍觀。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國軍漢光38號演習「聯合空降作戰」今天(7/27) 上午在潮州跳傘場進行，5架機次分批訓練，76名傘兵空中盤旋成功著陸，場面震撼，吸引民眾清晨抵達駐足圍觀。

台灣漢光演習「聯合空降作戰」 5架機次76名傘兵成功著陸•支援地面部隊任務圖/中央社

台灣漢光演習「聯合空降作戰」 5架機次76名傘兵成功著陸•支援地面部隊任務圖/軍聞社

台灣漢光演習「聯合空降作戰」 5架機次76名傘兵成功著陸•支援地面部隊任務

圖/軍聞社

綜合軍聞社與中央社報導, 今天清晨天未亮，特戰部隊官兵在抵達空軍第六聯隊機場後開始檢整傘具及熱身，完成著裝及傘具檢查後，特戰官兵背起厚重的傘包登上軍機，伴隨C-130H運輸機的引擎聲，準備執行跳傘任務。

在潮州鎮跳傘場進行的漢光演習，5架次運輸機共76名傘兵，分別從高度1300呎至6000呎依序跳傘，藍天出現點點身影，傘花在空中綻開，盤旋後成功著陸，相當震撼。

軍聞社報導, 為落實戰訓本務與強化不對稱戰力，陸軍特種作戰指揮部特戰第四營今上午配合國軍「漢光38號」實兵演習，在潮州空降場執行聯合空降作戰操演，特戰部隊官兵搭乘C-130H運輸機，飛抵目標區上空後，依序跳出，順利著陸目標區，支援地面部隊執行作戰任務。

此次聯合空降作戰操演，特四營依令遂行跨區增援，適時對敵側翼或後方增援部隊，予以襲擊、阻斷及控制，首批特戰部隊人員使用高空滲透傘從6000呎高空跳出，第二波特戰部隊區分四架機，使用T-10B人員傘分於高度1300呎至1450呎逐次跳出，順利著陸目標區，圓滿達成任務。

中央社引述曾姓民眾說，清晨不到5時就到場架好相機卡位，就是希望能拍到國軍英勇的一面；小學4年級的黃姓學童跟著父母一起前往，望著天空滿是傘兵降落，他目不轉睛地說：「跟電影裡一樣的畫面。」

陸軍航空特戰指揮部新聞稿指出，演練執行跨區增援，迅速將兵力投射至所望著地區，協力打擊部隊整補，適時對敵側翼或後方增援部隊、補給物資及交通要點，予以襲擊、阻斷及控制，精進與驗證特戰部隊聯合空降作戰效能。

台灣漢光演習「聯合空降作戰」 5架機次76名傘兵成功著陸•支援地面部隊任務圖/中央社

台灣漢光演習「聯合空降作戰」 5架機次76名傘兵成功著陸•支援地面部隊任務圖/軍聞社
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