減少俄國天然氣輸入刻不容緩 歐盟推自願減量

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）長久以來，歐洲地區都仰賴從自俄國輸送的天然氣等能源，不過隨著俄國與烏克蘭的戰爭爆發、歐盟制裁俄國，俄國以切斷輸氣作為報復手段的問題就浮上檯面，因此在最近一次會議中，歐盟各國正式同意盡力減少對俄天然氣依賴，不過有些國家可以有例外。

根據最新的計畫，為了避免俄國將天然氣的持續供應當成威脅籌碼，歐盟將在天然氣用量高漲的冬天來臨前，先儲存大量天然氣，預計在今年8月至明年3月期間，「自願減少」15%的天然氣使用量。雖說是自願，如果庫存量達到危險程度，就會變成強制。

事實上，在此之前減少依賴的建議已多次被提及，但是歐洲幅員遼闊，每個國家的狀況不盡相同，像是愛爾蘭、馬爾他與塞普勒斯並沒有跟歐盟天然氣管路相接，因此尋找替代來源的成本過高，以及波羅的海三國並未與歐盟電網相接，且高度仰賴燃氣發電，這些國家都被暫時「豁免」。

除此之外，如果成員國超過天然氣儲存目標、國內關鍵產業重度依賴天然氣，或是過去一年對天然氣的需求，相比過去五年的平均成長了至少8%，同樣也可以申請豁免。

天達銀行（Investec）油氣專家Nathan Piper指出，這些豁免措施反應了歐盟要自方便、便宜的俄國天然氣中獨立，需付出高昂的政治與經濟代價，而每一個例外都會衝擊歐盟對俄國各項政策帶來的效果。一名歐盟外交官更坦言，整個協議充滿了妥協，殘缺樣貌跟艾曼塔乳酪無異。

事實上，正因為冬天的腳步正在接近，加上俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）25日再次以「北溪一號（Nord Stream 1）工程」為由減少輸入德國的天然氣，且各國代表必須在8月休會前提出一個看似可行的方案，才會出現這樣的結果。

現階段，歐盟正與亞塞拜然、美國、挪威、埃及等國洽談新的天然氣輸入方案，未來也將鼓勵企業轉用其他燃料，以有效減少對俄國天然氣的高度依賴。