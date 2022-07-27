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是誰代替了真實偶像明星？南韓最新人氣代言人竟非真人

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/27 12:15
由左至右分別為Lizzy、AI Sony、Rozy（圖／截自IG @Lizzie.dayz @aia_life_korea @rozy.g...

由左至右分別為Lizzy、AI Sony、Rozy（圖／截自IG @Lizzie.dayz @aia_life_korea @rozy.g...

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據京畿新聞報導，在南韓，最近開始有許多「虛擬人物」界的名人活耀於廣告、電視劇及社交媒體，而究竟這些虛擬人物是否能取代「真人」界的名人，也引起了關注。

近期有許多企業選擇了虛擬人物Rozy、AI Sony、Lizzie Yeo等作為代言人，如擁有13萬追蹤者的南韓代表虛擬人物－Rozy，為新韓銀行代言人，在廣告界人氣扶搖直上，最近甚至還出了音源及拍攝戲劇，活躍於藝能界。25日，與南韓足球選手孫興慜長相相似的虛擬人物－AI Sony亦首度公開，AI Sony之後將開始AIA生命（保險業）的宣傳活動。

南韓政府及地方團體也跟上了這股風潮，開始使用虛擬人物宣傳。韓國觀光公社這個月初公布了Imagine your Korea宣傳大使，將由虛擬人物Lizzie擔任，而首爾市青年政策宣傳代表，則由虛擬人物YT擔任。

虛擬人物在藝能界人氣迅速成長，雖有其優勢，卻也有不少缺點。

時事文化評論家金成洙（김성수）表示，虛擬人物不太會發生意想不到的變數和風險，也可和IT等其他不同產業一起異業結盟，跨界合作，宣效效果很好。然而，金成洙指出，虛擬人物及真實人物之間最大的差別在於，虛擬人物存在著侷限性。

真正的藝人可能會發生一些意想不到的八卦新聞，而這些新聞有時反而能引起大眾共鳴。此外，這些藝人與大眾共同成長及變老，這也是他們能長久獲觀眾喜愛的原因之一。相反地，虛擬人物並不會變老，亦不會發生這些八卦新聞，即使編造出一個，也很難讓這些假人永遠看起來像真的。

金評論家說道，真實明星與粉絲們之間真誠的交流，是娛樂產業中最大的潛力，對於這部分，虛擬人物是否也能做到這一點，存在著疑問。為了讓虛擬人物更加人性化，必須在人文基礎上多做研究，金評論家認為，虛擬人物的效率低於一個包裝完整，正常生長的真人明星。


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更新時間 : 2022-07-27 12:53 GMT+08:00

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