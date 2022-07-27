第8年！《小花計畫》首度移師高雄展出　台灣音樂人藝術家搖滾詮釋鄉愁

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 方序中、五月天瑪莎策劃《小花計畫》，集結9組音樂 人與11組藝術家跨界詮釋難忘鄉愁，自即日起至10 月30 日於金馬賓館當 代美術館展出。

小花計畫邁入第 8 年，今年首度移師高雄展出， 除了重現五月天阿信X明和電機、魏如萱X鳳小岳X豪華朗機工等7組作品外，再添4組全新展品， 包含劉若英X陳建騏X邵雅曼、瑪莎XYILE LIN 林以樂X羅智信以及宇宙人X大聲光電， 探討記憶與光影回聲的美好。

此外，藝術家李宸安的AR互動裝置 「音花」，則以音頻起伏紮為獨一無二的聲音花束， 透過智慧型手機觀看，花朵猶如回音一般浮現於展場。



五月天瑪莎與邵雅曼、方序中於金馬賓館當代美術館合影。（相信音樂提供）



李宸安AR 互動裝置 《音花》(圖/官方臉書)

小花計畫起源為方序中的「小花，土地故事與記憶保存計劃」，2015年透過攝影師蘇益良以照片紀錄拆遷在即的屏東東港共和新村，舉辦「小花。門裏門外 家 寫真」攝影展，以溫柔的提醒喚起大眾重新看待「家與情感」。

《小花計畫》策展人方序中表示，在 2019《查無此人》之後， 不想失去的那件人事物，彷彿有了回音，這次落地在熱情的高雄，將展呈現立體的可能， 作品跟整個建築物產生連結，讓光流進來，賦予溫暖留下一些期待，就像是小花的綻放， 在新疫情時代下感覺很可貴。



限量門票EP(圖/官方臉書)



限量門票EP(圖/官方臉書)

特別的是，「小花計畫 2022 - Re:小花盛開的回音」展覽門票皆含 1 張獨家EP， 今年限量EP壓製成CD並成為門票的一部分，收錄由劉若英與陳建騏聯手的《夜晚的光明》、宇宙人的《無所事事》和林以樂與瑪莎製作的《地板內早餐》3首單曲；周邊商品包含限量錄音帶:「 光的出口」錄音帶回去版、「漣漪不斷」托特包、「金馬樂透」小鋼杯等。

擔任音樂總監的瑪莎表示，如果記憶和展望是小花計畫的主題概念，那錄音帶在這個時代來講， 正好結合了過去的記憶，裡頭的音樂承載則了未來。

參展組合

劉若英、陳建騏Ｘ邵雅曼

瑪莎、林以樂Ｘ羅智信

茄子蛋Ｘ王宗欣

告五人Ｘ吳仲倫

HUSHＸ李霽

阿信Ｘ明和電機

家家Ｘ曲倩雯

魏如萱、鳳小岳Ｘ豪華朗機工

宇宙人Ｘ大聲光電

方序中、蘇益良

李宸安