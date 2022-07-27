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第8年！《小花計畫》首度移師高雄展出　台灣音樂人藝術家搖滾詮釋鄉愁

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/27 12:14
《小花計畫》展場。(圖/官方臉書)

《小花計畫》展場。(圖/官方臉書)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 方序中五月天瑪莎策劃《小花計畫》，集結9組音樂人與11組藝術家跨界詮釋難忘鄉愁，自即日起至10 月30 日於金馬賓館當代美術館展出。

小花計畫邁入第 8 年，今年首度移師高雄展出，除了重現五月天阿信X明和電機、魏如萱X鳳小岳X豪華朗機工等7組作品外，再添4組全新展品，包含劉若英X陳建騏X邵雅曼、瑪莎XYILE LIN 林以樂X羅智信以及宇宙人X大聲光電，探討記憶與光影回聲的美好。

此外，藝術家李宸安的AR互動裝置 「音花」，則以音頻起伏紮為獨一無二的聲音花束，透過智慧型手機觀看，花朵猶如回音一般浮現於展場。

第8年！《小花計畫》首度移師高雄展出　台灣音樂人藝術家搖滾詮釋鄉愁
五月天瑪莎與邵雅曼、方序中於金馬賓館當代美術館合影。（相信音樂提供）

第8年！《小花計畫》首度移師高雄展出　台灣音樂人藝術家搖滾詮釋鄉愁
李宸安AR 互動裝置 《音花》(圖/官方臉書)

小花計畫起源為方序中的「小花，土地故事與記憶保存計劃」，2015年透過攝影師蘇益良以照片紀錄拆遷在即的屏東東港共和新村，舉辦「小花。門裏門外 家 寫真」攝影展，以溫柔的提醒喚起大眾重新看待「家與情感」。

《小花計畫》策展人方序中表示，在 2019《查無此人》之後，不想失去的那件人事物，彷彿有了回音，這次落地在熱情的高雄，將展呈現立體的可能，作品跟整個建築物產生連結，讓光流進來，賦予溫暖留下一些期待，就像是小花的綻放，在新疫情時代下感覺很可貴。

第8年！《小花計畫》首度移師高雄展出　台灣音樂人藝術家搖滾詮釋鄉愁
限量門票EP(圖/官方臉書)

第8年！《小花計畫》首度移師高雄展出　台灣音樂人藝術家搖滾詮釋鄉愁
限量門票EP(圖/官方臉書)

特別的是，「小花計畫 2022 - Re:小花盛開的回音」展覽門票皆含 1 張獨家EP，今年限量EP壓製成CD並成為門票的一部分，收錄由劉若英與陳建騏聯手的《夜晚的光明》、宇宙人的《無所事事》和林以樂與瑪莎製作的《地板內早餐》3首單曲；周邊商品包含限量錄音帶:「光的出口」錄音帶回去版、「漣漪不斷」托特包、「金馬樂透」小鋼杯等。

擔任音樂總監的瑪莎表示，如果記憶和展望是小花計畫的主題概念，那錄音帶在這個時代來講，正好結合了過去的記憶，裡頭的音樂承載則了未來。

參展組合

劉若英、陳建騏Ｘ邵雅曼
瑪莎、林以樂Ｘ羅智信
茄子蛋Ｘ王宗欣
告五人Ｘ吳仲倫
HUSHＸ李霽
阿信Ｘ明和電機
家家Ｘ曲倩雯
魏如萱、鳳小岳Ｘ豪華朗機工
宇宙人Ｘ大聲光電
方序中、蘇益良
李宸安
小花計畫
方序中
五月天
瑪莎
高雄
阿信
魏如萱
鳳小岳
豪華朗機工
劉若英
宇宙人
音樂
搖滾
李宸安
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茄子蛋
告五人
大聲光電
蘇益良
吳仲倫
王宗欣
陳建騏

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更新時間 : 2022-07-27 12:53 GMT+08:00

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