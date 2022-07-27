第8年！《小花計畫》首度移師高雄展出　台灣音樂人藝術家搖滾詮釋鄉愁

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 方序中、五月天瑪莎策劃《小花計畫》，集結9組音樂
小花計畫邁入第 8 年，今年首度移師高雄展出，
此外，藝術家李宸安的AR互動裝置 「音花」，則以音頻起伏紮為獨一無二的聲音花束，
五月天瑪莎與邵雅曼、方序中於金馬賓館當代美術館合影。（相信音樂提供）
李宸安AR 互動裝置 《音花》(圖/官方臉書)
小花計畫起源為方序中的「小花，土地故事與記憶保存計劃」，2015年透過攝影師蘇益良以照片紀錄拆遷在即的屏東東港共和新村，舉辦「小花。門裏門外 家 寫真」攝影展，以溫柔的提醒喚起大眾重新看待「家與情感」。
《小花計畫》策展人方序中表示，在 2019《查無此人》之後，
限量門票EP(圖/官方臉書)
限量門票EP(圖/官方臉書)
特別的是，「小花計畫 2022 - Re:小花盛開的回音」展覽門票皆含 1 張獨家EP，
擔任音樂總監的瑪莎表示，如果記憶和展望是小花計畫的主題概念，那錄音帶在這個時代來講，
參展組合
劉若英、陳建騏Ｘ邵雅曼
瑪莎、林以樂Ｘ羅智信
茄子蛋Ｘ王宗欣
告五人Ｘ吳仲倫
HUSHＸ李霽
阿信Ｘ明和電機
家家Ｘ曲倩雯
魏如萱、鳳小岳Ｘ豪華朗機工
宇宙人Ｘ大聲光電
方序中、蘇益良
李宸安