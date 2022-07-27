石破茂：實地訪台方能思考日本安保政策

（台灣英文新聞／政治組 台北報導） 日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障之會」訪問團今（27）日上午抵台，共同團長日本前防衛大臣石破茂眾議員在松山機場發表簡短談話，他指出在台期間將與和各部會、智庫就區域安全形勢進行廣泛交流。此外，行前他也於部落格上透露，實地訪台考察才能談論日本今後的安全保障政策。

由2位日本前防衛大臣石破以及浜田靖一率領的「思考日本安全保障議員之會」上午抵台灣，此次團員包括前防衛副大臣長島昭久眾議員、參議院總務會副會長清水貴之參議員等共計4位國會議員，原先預計隨團訪台的3位眾議員前原誠司、渡邊周和北神圭朗因確診新冠肺炎而不克前來。

石破茂表示，此次訪台期間較長，將停留4天，會和各部會、智庫進行安全議題交流，特別是在烏克蘭和俄羅斯情勢的前提之下，想要廣泛交換區域安全情勢意見，請大家多多指教。

被問及日本首相岸田文雄是否給予訪團意見？石破茂回應，這次訪台並未事先特別與岸田首相政權交換意見，但相關訪問行程皆經日本政府取得許可。

中央社報導，，石破茂於在訪台前一日於部落格撰文指出，此行將與台灣政要舉行會談並與國會、軍方相關人員交換意見。他認為，要實現東北亞地區的和平穩定，必須營造此地區可相互對話的環境及實現軍事勢力均衡。

石破還表示，包括他自己在內，許多人都預測到俄羅斯會對烏克蘭發動軍事侵略，且也無法明確看出今後的展望。有人主張「今日烏克蘭，明日台灣」，但有關台灣的構圖變得愈來愈複雜，要想各種可能想到的劇本，詳查可適用的法律、條約或協定，徹底檢視其運用及裝備。

石破說，自己在卸任防衛廳長官（相當於目前的防衛大臣）後，曾單獨訪問台灣，觀摩漢光演習，並搭乘台灣海軍拉法葉艦，這已是逾15年前的事。現在與當時的情況完全改變，自己認為如果不再多看一次（實地訪台），就無法談論日本今後的安全保障政策。