台南府城文化多元！台灣原住民族群服飾文化特展今揭幕　展覽加入西拉雅族服飾工藝之美

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）配合即將到來的「原住民族日」，台南市政府表示，8月將舉辦系列活動，今(27)日「府城原味衣衣情」－台灣原住民族群服飾文化特展率先於國立台南生活美學館舉辦開幕典禮。黃偉哲市長表示，該市雖然沒有原鄉，但對於民住民族的文化、語言仍會努力維護、保留及發揚。

台南市長黃偉哲致詞時表示，台南府城文化多元，法定原住民族人口已達8713人，而申請熟註記西拉雅族人則計有2963人，因此台南市原住民族人合計共有1萬1676人，已突破萬人，顯見有愈來愈多原住民族人居住於此。今天的展覽是服飾特展，民族服飾往往是一個民族的文化、符號和精神的表現，許多當代的時尚設計師也常常由原住民族服飾中找尋靈感的來源，具有豐富的文化意義；南市雖然沒有原鄉，但對於民住民族的文化、語言仍會努力的去維護、保留及發揚，希望讓更多人有機會去了解。

為切合台南市族群現況與特殊性，南市府表示，「府城原味衣衣情」台灣原住民族群服飾文化特展，不同於其他區域法定原住民族16族的展覽設定，該檔展覽加入西拉雅族，共同呈現17個族群衣飾織品、圖紋色彩及配飾器具工藝文化。展覽內容主要區分為服裝織品、頭帽佩飾、文物器具等三大主軸，結合台南二座原文館與原民社團典藏文物，同步撥放文物田野調查專訪紀錄影片，除了看見台灣原住民族群服飾工藝之美，也耙梳過往的物件製作呈現歷史生活足跡，同時營造沉浸式展場體驗及寓教於樂的集章闖關活動。

自2001年起，原住民族群積極推動文化復振運動，無論在祭儀文化、樂舞藝術、生活表述或是生命禮儀，其中「族服回溯製作」已然成為當代族群意識重要發聲符碼與表徵，它不僅是穿在身上的文化，也成為對自我認同與文化凝聚重要的外顯指標。每個族群的服飾往往會根據地形氣候、地理環境、歷史積累或社會文化的交融等各項因素，不斷豐富與發展而逐漸形成自己的審美情趣與特有的服飾文化系統，凝結成族群的特色。

南市府還說，為讓民眾更貼近原住民族服飾文化，在展場可以看到17族的Q版人偶看板，每對圖像都有介紹族群文化的重點提示，用淺顯易懂及饒富童趣的繪圖，帶領大眾更容易地理解與認識原住民族文化。

南市府說，這次的展覽自7月26日至10月30日於國立台南生活美學館展出，歡迎民眾前往參觀；線上展覽將於10月1日，於中央研究院數位文化中心-開放博物館展出，屆時將釋出更多藏品供大眾欣賞。展覽期間不定期舉辦教育推廣體驗活動，並配合臺南市政府防疫措施調整辦理，相關訊息請至臺南市政府原住民族事務委員會官網、臺南市札哈木會館粉絲專頁及臺南市原住民文物館查詢。

照片由台南市政府提供

照片由台南市政府提供