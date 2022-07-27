日本最高層級訪團今抵台 外交部：台海安全為日本跨黨派共識

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）日本跨黨派國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」已於今（27）日上午抵台，將展開為期四天的訪台行程。本次訪團由日本前防衛大臣石破茂眾議員及前防衛大臣浜田靖一眾議員擔任共同團長，為目前層級最高的日本訪團。外交部發言人歐江安指出，訪團此時到來，彰顯台日間的堅實友誼及對台海和平穩定之重視，此外也傳遞重要訊息，關注台海安全早已是自民黨內不分派系的共識、更是日本政界跨黨派的共識。



外交部表示，訪賓在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會國安會、行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障等重要議題進行意見交換。另訪團成員也將赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

「思考日本安全保障議員之會」訪台團由該會顧問石破茂及浜田靖一2位前防相共同擔任團長，石破茂出身銀行業，當選眾議員12屆，係自民黨重量級議員，曾任防衛大臣（2屆）、防衛廳（防衛省前身）長官、農水大臣、自民黨幹事長等黨政要職，曾數度與已故安倍前首相競爭自民黨總裁，在日甚具知名度，迄今訪台5次，最近一次為2017年訪臺拜會李前總統登輝。浜田靖一眾議員係政治世家出身，其父浜田幸一眾議員曾極力反對當時之田中角榮首相與我斷交，父子均極友我。浜田議員當選10屆眾議員，係自民黨重量級議員，曾任防衛大臣、防衛政務次官等職，迄今訪台2次，最近一次為2009年訪台。

本訪團團員包括前防衛副大臣長島昭久眾議員、參議院總務會副會長清水貴之參議員等共計4位國會議員，多係日本各政黨熟悉國防、外交領域之議員，熟知日本外交安全議題。 每位成員在日本政壇均極具份量，且均為對台灣友好人士，多次訪台並關注台海安全議題。長島眾議員迄今訪台17次，最近一次為2020年8月隨前首相森喜朗率「李前總統登輝弔唁團」團員訪台，熟稔日本及台海安全議題，與駐日本代表處及外交部互動密切，積極參與我國主辦外交安全國際論壇等活動。清水參議員迄今訪台2次，最近一次為2016年10月參加「中華民國國慶日本國祝賀團」訪臺晉見蔡總統英文。

外交部表示，在現今威權國家向外擴張之際，全球理念相近國家已體認安危與共的重要性，不斷展現民主價值與團結。此次日本跨黨派國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」訪台，有助彰顯台日間的堅實友誼及對台海和平穩定之重視，並進一步深化台日雙方在各領域的夥伴關係，意義非凡。

事實上，台日雙方就本團訪台事宜溝通、協商已久。安倍前首相不幸驟逝後，台日輿論時而出現「最挺台支柱」不在後，日本挺台步伐可能放緩，或自民黨內安倍派勢力將分散、無法貫徹安倍挺台、修憲意志等擔憂。外交部指出，本次跨黨派、跨參眾兩院的「思考日本安全保障議員之會」在此關鍵時刻訪台，無疑是對台灣釋出以下重要的訊息：無論是否屬於安倍派，關注台海安全早已是自民黨內不分派系的共識、更是日本政界跨黨派的共識。

外交部發言人歐江安表達誠摯歡迎訪團到來，並表示在威權國家向外擴張之際，全球理念相近國家更體認安危與共的重要性，並持續展現民主價值的鞏固與團結。此次「思考日本安全保障議員之會」訪問團團員均為具有安保、外交實務經驗的日本重量級國會議員，外交部期盼經由該團的訪台交流，強化我國與包括日本在內的民主陣營國家共同採取防範措施，攜手強化全球民主陣營韌性，共同維護台海及印太區域長遠的和平、穩定與繁榮。

「思考日本安全保障議員之會」成立於2019年11月28日，由2位自民黨籍前防衛大臣石破茂眾議員及浜田靖一眾議員共同擔任顧問；另由前防衛大臣中谷元（自民黨，人權事務首相輔佐官）、前外務大臣前原誠司（國民民主黨）及佐藤茂樹眾議員（公明黨）共同擔任召集人；前防衛副大臣長島昭久眾議員擔任事務局長。該會定期邀集20餘位跨黨派國會議員及政府官員舉辦研討會，討論日本安全議題。