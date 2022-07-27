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拜習本週通話 台灣議題、美中競爭管控成焦點

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/27 11:32
拜習電話會談本週登場，台灣議題將成焦點。（圖/美聯社）

拜習電話會談本週登場，台灣議題將成焦點。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國眾議院議長裴洛西訪台一事沸沸揚揚之際，即將登場的習拜電話會談也備受矚目。白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，雙分談話重點可能包含烏克蘭、台灣議題，至於裴洛西訪台一事，柯比則說有向其簡報但對相關細節不願多談。

美國總統拜登（Joe Biden）美東時間25日表示將在本週與習近平通話。，柯比（John Kirby）26日進一步透露，台灣緊張局勢、烏克蘭議題，以及如何管理好中美雙邊經濟競爭，也是本次電話會談可能觸及的議題。

柯比指出，中美關係是全球最重要的雙邊關係之一，中美關係緊張但也有合作的可能，如氣候變遷等議題。重點在於雙方保持溝通渠道、卻確保在分歧下依然能溝通。

近來通貨膨脹攀升，拜登政府擬取消對中貿易關稅，柯比並未透露該項議題是否納入本次通話，但他表示，拜登希望對現行關稅進行審查，以確保符合美國戰略經濟優先事項與國家利益，但拜登尚未做出決定。

至於近來裴洛西（Nancy Pelosi）計畫訪台風波，引發美中關係緊張，柯比再度重申，裴洛西是否出訪由她自己決定。但由於眾院議長是美國總統繼任的第二順位者，她的海外旅行事關美國國家安全，因此國安團隊提供相關訊息背景與安全協助，確保她能掌握所有背景、訊息與事實，以協助她做出最佳決定。柯比並未進一步透露相關細節。
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