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醞釀近10年！台灣無垢舞蹈劇場「天、地、人三部曲」最終章《觀》　神秘鷹族寓言重返國家戲劇院

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/27 11:42
無垢舞蹈劇場《觀》將於8月19日至8月21日重返國家戲劇院。(圖擷取自臉書)

無垢舞蹈劇場《觀》將於8月19日至8月21日重返國家戲劇院。(圖擷取自臉書)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 撼動無數觀眾的無垢舞蹈劇場《觀》將於8月19日至8月21日重返國家戲劇院。

醞釀9年，無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍「天、地、人三部曲」的終章《觀》延續無垢「儀式劇場」的一貫風格，以其獨創的創作理念與劇場空間美學，貫徹揉合前衛與傳統的舞蹈身體，藉鷹族寓言映照神性、人性、魔性共存一心的掙扎，引述人與自然間的恆遠神話，將帶領觀者一步步重新貼近大地靈魂的內在風景。

《觀》同時也是林麗珍對環境保育議題的悲憫關懷，母親之河流淌在天地宇宙之間，悠悠行過萬物的歲時遞嬗。在林麗珍細膩而又奔放的創意下，由浸染著山水墨色的巨幅布幔，以寫意垂掛的方式精準構成空間的基調；舞者身上則是老文化所流傳下來的服裝、繡品、飾物等各式物件，在重新的排列組合之下發展出了獨特的生命面貌。

林麗珍認為，老文物的精華都紀錄在它精細的手工藝裏，每個針縫、捏搥都呈現出工匠的綿密情感；而時間的歷練，加深了文物的深度與力度，和穿戴它們演出的舞者共同構成了劇場裡時間與空間的力量。

2009年《觀》於國家戲劇院首演，在兩廳院的成功規劃下廣受國內外觀眾及媒體好評，之後接連受邀至香港文化藝術節、巴黎夏佑宮國家劇院、法國里昂舞蹈之家、法國亞眠文化中心、巴西艾爾法劇院、俄羅斯契訶夫國際劇場藝術節、墨西哥圔萬提斯國際藝術節等重要國際場館演出，綻放無垢「天、地、人」系列舞作之終章於海外。

國際巡演期間，巴黎夏佑宮的票券在演出前三個月皆全部售罄，里昂及亞眠的場次也是一票難求，夏佑宮公關主任Agnès Chemama更表示觀眾反應熱烈的程度，前所未見，而法國費加洛報也盛讚：「無垢舞蹈劇場施展魔法，透過沉緩的步伐，粹取另一個世界的呼吸。」

《觀》三度登上國家戲劇院舞台， 8月19日至8月21日於台北國家戲劇院四場演出票價從600元起跳，節目資訊詳見OPENTIX網站
無垢舞蹈劇場
國家戲劇院
靈魂
林麗珍

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更新時間 : 2022-07-27 12:52 GMT+08:00

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