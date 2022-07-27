深度體驗台灣在地生活及文化　青年署「青年壯遊點」全台活動開跑

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農曆七月即將到來，教育部青年署今(27)日表示，今年全台各地結合在地非營利組織及大專校院將建置79個青年壯遊點，辦理文化、部落、生態等多元體驗活動，提供青年深度體驗台灣在地生活及文化，其中包括被列入國家無形文化資產的基隆中元祭、台南孤棚祭及嘉義火燈夜巡。

民俗傳說中被稱之為「鬼月」的農曆七月，人們為求家宅平安，許多傳統民俗祭典也相應而生，這些充滿民間信仰色彩的祭祀活動，值得大家認識其富有在地歷史文化的意涵。

教育部青年署表示，每逢鬼門開前農曆七月前夕，嘉義縣布袋鎮過溝漁村便搖身為不夜城，嘉義布袋青年壯遊點自27日至28日(農曆6月29日至30日)，辦理「火燈夜巡之聚落沙洲尋寶」活動，從火把遊庄，青年自組北管樂隊夜巡趕鬼，外傘頂洲搶灘無人島，好美漁村傳統醬醃蛤蠣DIY，文化鹽田暢快玩水地風光，體驗百分百嘉義布袋民俗祭典活動。

曾參與嘉義布袋青年壯遊點活動的蔡亞純同學分享，第一次參與夜遊趕鬼的活動，舉著火把跟隨著北管陣頭的吹奏聲，當下彷彿真能與神明溝通，也深刻感受到陣頭文化歷史傳承的重要性。

青年署還說，8月6日（農曆7月9日）台南安平青年壯遊點將辦理「神鬼傳奇—孤棚祭」活動，除在地達人進行精采的在地故事鄉野傳奇導覽外，還有「綁篙餞」祭典體驗活動；2016年獲選為台南市市定無形文化資產的靈濟殿孤棚祭，是安平特有的節慶祭典活動。由地方角頭廟宇以「酬神還願，敬拜老大公」為中心思想，自清咸豐2年(1853)，從未間斷，少見的孤棚外觀及祭典方式，成為全國僅見且唯一的祭祀活動。

另外，傳統節慶之一的「基隆中元祭」，也於每年的農曆七月舉行長達一個月的祈福祭典，民俗儀式包含開燈夜、迎斗燈、送孤、跳鍾馗……等。而「基隆文史青年壯遊點」將於8月11日（農曆7月14日）推出熱鬧的「與神鬼有約～雞籠中元祭訪查團」，讓青年能夠透過在地達人的解說，欣賞各姓氏水燈頭於夜幕中點燃齊放的壯觀場景，還能了解水上孤魂照路的民俗文化意涵，跟著當地文史達人的腳步走訪中元祭廟宇，深入探討基隆普度祭儀與歷史。

導覽達人雞籠文史協進會曾子元理事長表示，許多參加活動的年輕人分享，雖然曾經住在基隆，但對基隆中元祭所知不多，就算參觀放水燈遊行，也只是走馬看花，對活動背後所蕴含的文化茫然不知，透過參加訪查團，令他大開眼界。2021年水燈頭遊行和大普度因為疫情管制，今年疫情緩解開放民眾參觀，參與青年今(2022)年可以看見基隆中元祭的全貌，更可近距離體驗慶安宮普度、斗燈、米雕等祭儀。

2022年教育部青年發展署於全臺各地結合在地非營利組織及大專校院，建置79個青年壯遊點，透過辦理文化、部落、生態、農村、漁村、志工及體能等多元體驗活動，提供青年深度體驗臺灣在地生活及文化，帶領青年再認識、再發現、再感動與再創造台灣之美。

△基隆文史壯遊點--青年走訪中元祭三大廟，了解基隆傳統文化故事。(照片由教育部青年署提供)

△嘉義布袋壯遊點--青年在鹽田踩漿混土，為曬鹽做準備。(照片由教育部青年署提供)