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日本訪團層級年最高 學者：對台戰略認知越發清晰

學者王尊彥認為，台灣對日本的期待不一定要循「安倍模式」，此次訪團部分成員背景雖然不盡不同，但都同樣友台，顯現日本已不分派系挺台。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/27 10:28
日本前防衛大臣石破茂眾議員將以共同團長身份於27日率「思考日本安全保障之會」訪團來台。

日本前防衛大臣石破茂眾議員將以共同團長身份於27日率「思考日本安全保障之會」訪團來台。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 組合報導）外交部宣布日本前防衛大臣石破茂眾、濱田靖一今（27）日率團訪台，層級為歷年最高。學者指出，除了展現對台支持，也藉機了解台海情勢，為日本年底將提出的三項重要國防文件的相關政策制定做參考。

據外交部資訊，日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障之會」今日上午11時30分搭機抵達松山國際機場，預計訪問至30日。共同團長為日本前防衛大臣石破茂眾議員、前防衛大臣濱田靖一眾議員，同團成員包括日本前外務大臣前原誠司眾議員、前防衛副大臣長島昭久眾議員、前防衛副大臣渡邊周眾議員、參議院總務會副會長清水貴之參議員，及前首相輔佐官北神圭朗眾議員，總計共有7名日本國會議員訪台。

訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障議題進行意見交換。

中央社引述國策研究院文教基金會執行長郭育仁指出，本次訪團背景特殊，除了有日本前防衛大臣外，還有前外務大臣、前防衛副大臣，就規格來說可說是歷年來最高層級，也因為此次主題是國防外交，想必將與台灣國安高層、國防部及外交部意見交換。

郭育仁認為，日本防衛白皮書甫推出，且年底又有日本三個重要國防文件要提出來，分別是「防衛計畫大綱」、「國家安全保障戰略」及「中期防衛力整備計畫」，此時訪台格外有意義，藉此了解台海局勢重大變化，作為年底這三項國防政策綱領的修訂依據。

熟悉日本對外關係議題的國防部智庫、國防安全研究院學者王尊彥指出，若將此訪團視為挺台，是訴諸感性的面向，若理性視之，則代表訪台代表日本對台灣的戰略認知越來越清楚，因為從防衛白皮書可以發現，日方對台灣的關注已擺在越來越清楚位置上。

關於對台灣友好的安倍離世，可能對台日關係造成影響，郭育仁分析，儘管安倍對台灣有特殊情感，但也因為安倍特殊的政治家族、出生地等背景，導致安倍有所包袱，雖然挺台，但任內實際支持台灣的政策成果並不多；反觀日相岸田文雄出生於廣島，廣島在戰後被視為和平主義的發源地，雖然岸田對台灣沒有特殊情感，但現在的區域及國際情勢，便是視中國為威脅，「你不重視都沒辦法」。

因此，岸田只要秉持以日本國家利益為中心的決策模式，日本一定會挺台，就如同安倍過去強調，民主海洋國家必須串連結盟來抵禦中國勢力擴張，他相信岸田任內若妥善處理修憲議題，台日關係在岸田帶領下，將會有更多具體的成果出現。

王尊彥也認為，台灣對日本的期待不一定要循「安倍模式」，就如同前總統李登輝逝世後，外界曾一度憂心台日關係可能受影響，但以後見之明看來「並沒有因此變壞」。就如同此次訪團部分成員背景雖然不盡不同，但都同樣友台，顯現日本已不分派系挺台。
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更新時間 : 2022-07-27 11:21 GMT+08:00

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