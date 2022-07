不斷更新！菲律賓北部發生7.3級淺層地震　首都馬尼拉劇烈搖晃　參議院大樓緊急疏散

10:00首發

11:19最後更新

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)菲律賓北部在當地時間今(27)日上午8時43左右發生7.3級地震,包括首都馬尼拉在內的許多地區都感受到劇烈搖晃,除了地鐵緊急停止運作,參議院大樓也緊急疏散。

據菲律賓火山與地震研究所監測數據,這起地震規模芮氏7.3級,地震深度25公里,震央位在阿布拉省(Abra province)深山區附近,隨後又發生了幾次餘震,預計將會造成更多災損和餘震。

而美國地質調查局資料則顯示,這起地震深度約10公里,屬淺層地震,震央位在阿布拉省(Abra province)的多洛雷斯市(Dolores)東南偏東約11公里處。

路透社報導,北伊羅戈省國會議員Eric Singson跟媒體說,地震持續30秒,甚至更長的時間,劇烈的搖晃下感覺整棟房子要震垮了。

強烈地震造成一棟建築物受損。(圖/美聯社)

地震發生後餘震不斷,街上滿是倉皇逃出的民眾。

報導指出,該區域的地鐵已暫停運作,首都參議院大樓也被緊急疏散。

後續有不少民眾在推特上傳地震畫面,馬路被震得裂出大縫,且隆起。根據CNN推特,南伊羅科斯省知名地標班泰鐘樓(Bantay Bell Tower)在強烈搖晃下,上方的大石塊不斷剝落,現場揚起白色沙塵,遊客嚇得趕緊逃離。

WATCH: Portions of Bantay Bell Tower in Ilocos Sur crumble after a magnitude 7.3 earthquake hit Abra Province this morning https://t.co/Yea6QsB9V6



Edison M. Adducul pic.twitter.com/UnxZqfpPsV