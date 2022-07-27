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不斷更新！菲律賓北部發生7.3級淺層地震　首都馬尼拉劇烈搖晃　參議院大樓緊急疏散

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/27 11:19
菲律賓北部阿布拉省發生強烈地震後，沿路看到損壞的汽車。（圖／美聯社）

菲律賓北部阿布拉省發生強烈地震後，沿路看到損壞的汽車。（圖／美聯社）

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11:19最後更新

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）菲律賓北部在當地時間今（27）日上午8時43左右發生7.3級地震，包括首都馬尼拉在內的許多地區都感受到劇烈搖晃，除了地鐵緊急停止運作，參議院大樓也緊急疏散。

據菲律賓火山與地震研究所監測數據，這起地震規模芮氏7.3級，地震深度25公里，震央位在阿布拉省（Abra province）深山區附近，隨後又發生了幾次餘震，預計將會造成更多災損和餘震。

而美國地質調查局資料則顯示，這起地震深度約10公里，屬淺層地震，震央位在阿布拉省（Abra province）的多洛雷斯市（Dolores）東南偏東約11公里處。

路透社報導，北伊羅戈省國會議員Eric Singson跟媒體說，地震持續30秒，甚至更長的時間，劇烈的搖晃下感覺整棟房子要震垮了。

不斷更新！菲律賓北部發生7.3級淺層地震　首都馬尼拉劇烈搖晃　參議院大樓緊急疏散強烈地震造成一棟建築物受損。（圖／美聯社）

地震發生後餘震不斷，街上滿是倉皇逃出的民眾。

報導指出，該區域的地鐵已暫停運作，首都參議院大樓也被緊急疏散。

後續有不少民眾在推特上傳地震畫面，馬路被震得裂出大縫，且隆起。根據CNN推特，南伊羅科斯省知名地標班泰鐘樓（Bantay Bell Tower）在強烈搖晃下，上方的大石塊不斷剝落，現場揚起白色沙塵，遊客嚇得趕緊逃離。
菲律賓
馬尼拉
地震

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更新時間 : 2022-07-27 11:21 GMT+08:00

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