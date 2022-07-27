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台灣藝文盛事「國泰雲門隨行吧」盛大登場！首次跳進遊客中心及圖書館　最新舞作《霞》戶外公演場次搶先看

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/27 09:53
2022年「與雲門共舞」社區巡演8月將前進花蓮、雲林、南投、台南與各地民眾相見歡(圖/雲門基金會提供/攝影周嘉慧)

2022年「與雲門共舞」社區巡演8月將前進花蓮、雲林、南投、台南與各地民眾相見歡(圖/雲門基金會提供/攝影周嘉慧)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)雲門舞集與國泰金控合作的藝文活動「國泰雲門隨行吧」將前進社區巡演及戶外公演，報名及演出場次一次看！

雲門舞集與國泰金控今年（2022）邁入第 27 年合作，共同打造「國泰雲門隨行吧」全新系列活動，首波活動「與雲門共舞」社區巡演，由雲門舞集藝術總監鄭宗龍精心編排70分鐘演出呈現雲門經典，將在8月跳進花蓮、雲林、南投、台南 4 城，首次於花蓮火車站、日月潭向山遊客中心與台南市立圖書館新總館。

8場社區巡演首場於花蓮火車站舉行，結合 10 座山稜意象、拼接木構的迎賓傘下起舞，與後方中央山脈的壯闊美景相映；第二場雲林縣立體育館，是雲門繼 6 月份於雲林表演廳開幕演出後，再度與雲林觀眾相見歡；第三場在台灣重要的避暑勝地南投日月潭；壓軸場則在 2021 年甫開幕的台南市立圖書館新總館演出。各場次開放線上報名入場，首場花蓮場報名即日起開跑。

過去兩年雖因疫情暫停現場演出，2022 年雲門重新啟動戶外公演，演出藝術總監鄭宗龍最新舞作《霞》，以日本音樂家清水靖晃透過薩克斯風詮釋的巴赫《無伴奏大提琴組曲》為結構，觸發25位舞者以自己的生命經驗發展出25條故事，將在9月10日彰化縣立體育場、9 月17日台北兩廳院藝文廣場盛大登場。

雲門戶外公演走遍全台17個縣市，包含桃園、台南、台東、屏東等，演出共計 62 場、累計觀眾近 200 萬人次。

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(雲門提供)
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更新時間 : 2022-07-27 11:21 GMT+08:00

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