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猴痘燒入亞洲　日本東京出現首例感染　新加坡爆出第10例確診為台灣籍男子　

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/27 09:40
圖為電子顯微鏡下的一種猴痘病毒粒子，該樣本取自美國在2003年發生的土撥鼠將病毒傳染給飼主的事件。（圖／美聯社）

圖為電子顯微鏡下的一種猴痘病毒粒子，該樣本取自美國在2003年發生的土撥鼠將病毒傳染給飼主的事件。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）自6月起亞洲多國傳出猴痘疫情，繼週一日本出現首例確診後，新加坡再添一起病例，為一名台灣籍男子，目前已累計10起案例。

5月起猴痘疫情蔓延全球，新加坡自6月底出現首起案例以來，截至26日已累計10起案例。

衛生部表示，這名新增的猴痘病例為28歲台灣籍男子，長期定居於新加坡，近期由加拿大返星，目前情況穩定。這起案例與先前公布的其他病例沒有關聯。

這名患者於22日出現發燒、頭痛、肛門疼痛及肌痛症狀，隨後在肛門周圍出現皮疹。個案於26日就醫，並於同日被收治於國家傳染病中心。衛生部正著手匡列接觸者。

另外，東京都知事小池百合子於週一在記者會上證實日本出現首例感染個案。這名個案為30多歲男子，有海外旅遊史，目前在東京的醫院接受治療，但沒有透露個案的國籍。

官方說明，這名個案於6月下旬曾前往歐洲，7月中旬返回日本，7月15日起陸續出現皮疹、高燒、頭痛和疲勞等症狀。據了解，他在歐洲期間曾與一名猴痘患者接觸。

除了試圖釐清感染途徑，衛生部已匡列1名接觸者，並查明是否還有人與個案有過密切接觸。

在2022年4月以前，猴痘主要在非洲局部地區流行，例如西非和中非，傳染途徑主要是囓齒類動物傳播給人類，人傳人機率相對少見。

但自5月初以來，猴痘在歐洲出現首例確診後，迅速在全球擴散。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）7 月 22 日公佈的統計，已有逾75個國家通報超過16800多起猴痘病例。

世界衛生組織（WHO）7月23日宣布，猴痘已符合全球公共衛生緊急事件之定義（PHEIC），意味著各國必須採取進一步因應措施以防止疫情擴散。
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