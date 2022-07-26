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台灣代工廠如興爆財務危機！國發會投資虧損11餘億是否全民埋單？5點聲明一次看

2017年如興曾辦理130.2億現金增資案，國發會旗下「產業創新轉型基金」以每股18.6元、斥資14.88億認購如興股票。如今如興股價跳空跌停至3.96元，國發基金帳面虧損11.71億。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/26 21:29
國內牛仔褲加工廠如興25日表示，經徹查營運及財務狀況後，發現公司已陷入重大財務困難，幾無可動支現金。（圖/中央社）

國內牛仔褲加工廠如興25日表示，經徹查營運及財務狀況後，發現公司已陷入重大財務困難，幾無可動支現金。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）代工國際大牌如Levi's、GAP等牛仔褲服飾的台灣代工廠如興爆出陷入財務危機，國發會旗下「產業創新轉型基金」曾投資14.88億認購如興股票，如今國發基金帳面虧損恐達11.71億，是否將由全民埋單，國發會發出5點聲明說明。

牛仔褲代工製造廠如興昨（25日）發布記者會，坦言公司陷入財務危機，2017年如興曾辦理130.2億現金增資案，國發會旗下「產業創新轉型基金」以每股18.6元、斥資14.88億認購如興股票。如今如興股價跳空跌停至3.96元，國發基金帳面虧損11.71億，最後恐由全民埋單，納稅人的錢如丟水裡一去不復返，引起爭議。

綜合媒體報導，如興年報顯示國發基金持有如興9.77%，是最大股東。但如興在營運上出現每年每況愈下的情形，自2015年起如興連續虧損7年，去年EPS每股虧損2.31元，今年第一季EPS每股則已虧1.05元，不只如此，如興近4季淨值也不斷下滑。

以下為國發基金5點聲明。

一、國發基金投資如興公司過程嚴謹

國發基金投資如興公司案，依既定程序提請政策評估會審議通過，並委託專業機構辦理財務、稅務、法務與企業價值評估後，由學者專家組成之「投資評估審議會」，就計畫可行性及未來發展性進行審議通過後，再提請管理會討論通過，三階段程序完成後始配合民間資金共同參與投資，過程嚴謹。該公司來向國發基金申請投資時，該輪募資總額約130億，如興公司獲得的應募金額已超過70億元投資承諾。投資如興公司案等相關程序及細節，國發基金自2018年4月以來已多次澄清、積極向外界說明，並配合監察院及檢調單位的調查。國發基金已向投資人保護中心登記，對如興公司、陳仕修董事長及相關人等，進行投資損失集體求償程序，以保障國發基金合法投資權益。

二、如興公司董事長異動經該公司董事會通過

本次董事長異動是來自於，原董事長張水江先生係如興公司法人股東偉豪投資公司派任之董事代表。因偉豪投資公司改派其法人董事代表，由翁紹華先生替代張水江先生，張水江先生卸任董事及董事長職務。如興公司於111年7月15日上午通知國發基金，將於該日下午召開董事會，會議將改選公司董事長及總經理。國發基金於當時才與其他如興公司的董事一同得知偉豪公司已於111年2月24日改派如興公司董事代表人。國發基金當時因通知過於匆促，基金1席代表表達希望緩議本案，然如興公司董事會9席董事中，經三分之二以上董事出席，出席董事過半數同意，互選翁紹華董事為該公司董事長。

三、國發基金獲利良好 淨值已增達51.48倍

自國發基金成立以來，國庫歷年來撥交309.32億元，而國發基金投資獲利良好，至去年底淨值已達1兆3339.54億元，加計歷年繳庫數及協助其他機關業務支出額已達2894.86億元，合計更達1兆 6234.40億元，增加金額已達原始撥交金額之51.48倍。目前所進行之產業投資的資金，皆來自國發基金自身的投資獲利。

四、國發基金已適時採取必要措施，維護本基金投資權益

如興公司為上市櫃公司，公司重要決議及變動需依照相關法令及證交所規範進行，國發基金並非主管機關，相關單位也已進行調查。國發基金後續將持續密切注意本案後續發展，適時採取必要法律措施，以維護本基金投資權益。

五、希望如興爭議早日解決

有關如興公司法人股東對於董事代表改派爭議，國發基金希望雙方皆能基於維持公司營運穩定及維護股東權益原則下，積極溝通與協商，讓本次爭議早日獲得解決，並遵循相關法令規定及公司治理原則，妥善處理公司營運管理。
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