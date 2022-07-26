裴洛西傳8月訪台 美國官員憂：中國稱有台灣海峽主權 屆時恐封鎖周邊海域

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）紐約時報報導，美國官員擔憂美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台將造成中國一系列行動，例如封鎖台灣海峽全部或部分航道，一些分析家更表示中國可能派飛機阻止裴洛西訪台飛機降落。

根據紐約時報，不具名美國官員向媒體表示，目前沒有任何具體情報指出，中國領導層已決定何時要對台灣採取行動，但美國政府內外的分析人士正在研究，中國對台、美採取更大膽破壞行動的最佳時機。

而裴洛西計劃8月訪台，這也引發美國政府內部的擔憂，美國官員認為，中國大陸國家主席習近平與其他政治高層，正在替秋天舉行的中共二十大會議做準備，外界猜測這場會議中習近平可能會延長他的統治，而裴洛西若在此刻訪台，可能會造成更大的誤判風險。

此外，紐約時報也指出，中國官員現已意識到，拜登政府從俄羅斯入侵烏克蘭的經驗中學習，試圖調整對台武器銷售，讓台灣擁有足量且有效的武器和防禦系統，以阻止中國攻擊。

根據中國大陸外交部發言人汪文斌6月的聲明，他強調中國擁有台灣海峽主權和管轄權，因此台灣海峽不是國際水域，對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）回應「台灣海峽是國際水道，這代表台灣海峽是公海自由區域，包含可航行和飛越的自由，都是受到國際法保障的。」

紐約時報報導中，分析人士認為，裴洛西若真的訪台，中國恐會封鎖台灣海峽，切斷台灣海峽的全部或部分航道。此外，中方可能會派飛機跟飛，以阻止裴洛西降落。

若民主黨的裴洛西將於8月真正訪台，那她就會是自1997年以來，首位訪台的眾議院議長。不過出自於對中國的顧慮，五角大廈和白宮官員持續與裴洛西的辦公室進行討論整體的訪台風險，但一切仍取決於裴洛西的決定。

對此，中國外交部發言人趙立堅25日在記者會中表示，中方已多次就此表明堅決反對和嚴重關切，我們正嚴陣以待。趙立堅還說，美方若一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整，「由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。」