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日本88歲明仁上皇病況曝光 被診斷出「右心臟衰竭」治療中

2019年5月1日，日本德仁天皇繼位，前任天皇明仁則升任「上皇」，但同年明仁曾出現嚴重腦貧血症狀，偶爾站立不穩，近期則診斷出因三尖瓣閉鎖不全（Tricuspid Regurgitation）導致的右心衰竭，目前症狀逐漸改善中。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/07/26 19:43
日本明仁上皇和上皇后美智子。（圖/路透社）

日本明仁上皇和上皇后美智子。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）高齡88歲的日本明仁上皇和87歲的上皇后美智子，兩人在6月多接受多次健康檢查，報告指出明仁上皇被診斷出右心衰竭，而上皇后美智子則是已於24日接受二次白內障的雷射手術，目前術後無大礙。

綜合媒體報導，上皇夫婦在今年6月時接受健康檢查，政府中掌管天皇、皇室及皇宮事務的機構宮內廳今（26日）表示，這次檢查結果顯示，明仁的X光可看到心臟腫大、肋膜積水，6月底以來持續服藥，狀況有變好，而本月24日在明仁在東大醫院接受心臟MRI檢查，診斷出因三尖瓣閉鎖不全（Tricuspid Regurgitation）導致的右心衰竭。

媒體指出，明仁目前已接受治療，症狀逐漸改善中，狀況良好可以無需住院。至於上皇后美智子則在今做了第二次的白內障雷射手術，上一次她施作是在2019年，但因術後病情並不順利，隔年右眼診斷出二次白內障，24日在東大醫院進行雷射手術，目前也是術後狀況良好。

2019年5月1日，日本德仁天皇繼位，前任天皇明仁則升任「上皇」，但同年明仁曾出現嚴重腦貧血症狀，偶爾站立不穩，2020年1月底更曾在皇居內昏倒，一度失去意識，當時明仁接受腦部MRI檢查，未發現腦梗塞等異常症狀，隔天恢復良好。

至於美智子則是在2019年7月接受健康檢查時發現左乳有惡性腫瘤，近一步檢驗結果顯示是罹患第一期乳癌，手術後癌細胞未轉移。

宮內廳表示，明仁上皇沒有住院，會持續在家中服藥治療。
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