救國團61筆不動產與近14億現金 黨產會：不當取得、須收歸國有

（台灣英文新聞 / 綜合報導）黨產會今（26）日決議，國民黨附隨組織「中國青年救國團」名下61筆不動產與將近14億現金，為不當取得之財產，命其轉為國有。

根據中央社，行政院不當黨產處理委員會主委林峯正、副主委孫斌在記者會中說明，救國團61筆土地及建物，現金13億9,449萬7,912元，皆屬不當取得，必須轉為國有。

建物包括金山青年活動中心、復興青年活動中心、阿里山青年活動中心、曾文青年活動中心、巴陵山莊、員林青年育樂中心、南投縣團委會、日月潭青年活動中心、花蓮學苑、觀雲山莊、澎湖青年活動中心、梅山青年活動中心、墾丁青年活動中心、台東終身學習中心、天祥青年活動中心等。

土地方面有：金門青年活動中心土地、宜蘭縣金六結土地、中山區大直街土地、桃園市團委會土地。土地及建物則有：苗栗縣團委會、桃園眷舍、台北市的張老師文化門市。

林峯正表示，今天下午會送達處分書，救國團有30天的履行期，若不履行，將強制執行。此外，今日之決議僅為救國團部分現有財產，黨產會將繼續追查其他尚未列入移轉範圍的財產。

孫斌指出，一般民眾對救國團的印象多為聯誼、自強活動等青年服務，但黨產會調查發現，救國團實有進行校園監控、為國民黨服務、監控海外校園、吸收學生等情事。救國團透過營隊等活動，灌輸參加者偏向國民黨的價值觀，是一種滲透行徑。