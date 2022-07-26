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【漢光38號演習】海軍、海巡首度公開聯合操演 蔡英文第2度出海視導

總統蔡英文今日登上基隆級基隆艦校閱，艦上升起三軍統帥旗，這也是蔡總統上任以來第2次出海視導，第一次為2018年4月登艦出海視導「擴大不同艦型組合訓練」。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/26 17:49
蔡英文總統今（26）日上午前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演。（圖／總統府）

蔡英文總統今（26）日上午前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演。（圖／總統府）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）為期5日的國軍漢光38號演習今日進行到第2日，重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈操演」於今（26）日登場，共20艘艦艇、15架次戰機於蘇澳外海參演，也是海軍與海巡首度在公開場合聯合操演，分別實射標準一型防空飛彈及鎮海火箭彈，展現國軍強大應敵能力。總統蔡英文今日登上基隆軍艦（DDG-1801），出港校閱海空軍聯合作戰演練的全程實況，並頒發加菜金予參演部隊官兵，慰勉國軍執行演訓任務之辛勞。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已於5月16日至20日實施完畢，實兵與部分實彈演習7月25日至29日進行。漢光演習進入第2天，「海軍聯合截擊作戰實彈操演」上午8時10分於宜蘭蘇澳外海舉行，共20艘艦艇、15架次戰機、1架S-70C參演，分別是海軍基隆級飛彈驅逐艦、康定級飛彈巡防艦、成功級巡防艦、濟陽級巡防艦、永豐級獵雷艦、沱江級飛彈巡防艦、錦江級飛彈巡邏艦、快速布雷艇、LCU通用登陸艇、光六飛彈快艇、劍龍級潛艦、M109特戰突擊艇、S-70C反潛直升機；空軍則出動經國號IDF、F-16V、幻象2000三型主力戰機及F-5戰機。

總統蔡英文今日登上基隆級基隆艦校閱，艦上升起三軍統帥旗，這也是蔡總統上任以來第2次出海視導，第一次為2018年4月登艦出海視導「擴大不同艦型組合訓練」。總統府指出，蔡英文登艦後，首先聽取168艦隊副艦隊長陳明峯戰場簡報，隨後，水面作戰支隊出港執行包括「蘇澳港要港防空作戰」、「反水雷作戰」、「艦隊防空作戰」、「海空聯合反潛」、「制空作戰」等任務，實際瞭解國軍進行國土聯合防衛上的戰備狀況與快速應變能力。

中央社報導，今日演練首先執行「要港防空作戰」科目，各式艦艇以最快的時間緊急出港後，再進行「反水雷作戰」科目，由快速布雷艇實施防禦性布雷整備作業，同時由獵雷艦開闢安全航道。待各艦艇抵達戰術位置後進行「防空作戰」科目，由經國號IDF戰機扮演敵機對支隊實施攻擊，並由幻象2000攔截，成功級艦則同步實彈射擊標準一型防空飛彈，飛彈發射的瞬間產生陣陣濃煙，而烈焰的紅光則反射在海平面上，場面相當震撼；此時海面上的各艦艇更同時射擊干擾彈，避免遭到敵軍攻擊。

「海空聯合反潛」隨後登場，由P-3C反潛機先針對潛伏在海平面下扮演敵軍潛艦的劍龍級艦進行搜索，偵獲目標後則由濟陽級艦實彈射擊反潛火箭，同時S-70C反潛直升機則在目標處實施聲納偵測並投放煙標，錦江級艦隨後施放深水炸彈，成功讓敵潛艦緊急上浮。

由於此次也是海巡首次在公開場合與海軍聯合操演，因此倒數第二個科目「反水面作戰」，為此次操演重頭戲之一。海巡成功艦除了對敵目標實彈射擊鎮海火箭彈，基隆級艦、濟陽級艦也連發6枚五吋砲，震耳欲聾的砲彈聲迴盪在海平面上。

基隆級左營艦長徐文龍上校告訴媒體，海巡與海軍平時有一個網路平台，相互分享台灣周遭漁船與不明商船，當海巡發現不明船隻時會通報海軍，並由海軍前往識別，若發現為中共軍艦則由海軍派艦監控；此外，在戰時海軍也與海巡就作戰計畫、推演想定等密切溝通，就如同此次操演一同作戰、面對敵人。

最後一個科目則是「制空作戰」，首先由F-5戰機投放照明彈模擬敵目標，並由IDF、F-16實彈射擊響尾蛇飛彈、幻象2000射擊魔法飛彈，但僅IDF、F-16分別命中及感應命中目標，幻象未命中。國防部發言人孫立方少將對此表示，國軍從事戰備演訓目的就是為了有效提升戰技及戰力，不管命中或沒命中，對國軍都是有價值的，並透過演訓過程持續提升戰力。

操演結束後，蔡英文也向所有參與操演的官兵發表廣播談話，感謝全體水面作戰支隊的弟兄姊妹。她表示，精實的操演展現了中華民國國軍，保家衛國的能力和決心，喊話國軍「一起繼續努力守護家園。Good Job。」並頒發加菜金予參演部隊官兵，慰勉國軍執行演訓任務之辛勞。
漢光演習
蔡英文
海軍聯合截擊作戰實彈操演

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