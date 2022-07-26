黨內傳「換堅」救選情？高嘉瑜憂：沒處理好會撞車 北北基桃竹「1屍5命」

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）民進黨立委高嘉瑜昨（25日）在政論節目中直言，北北基桃竹這麼好的團隊，就因為議題焦點持續放在林智堅論文門以及新竹棒球場而被掩蓋，真的非常可惜，因為北北基桃竹有很好的候選人，在這個陰霾之下沒辦法出頭，真的會「撞車」造成北北基桃竹選情「1屍5命」。

高嘉瑜昨天上政論節目《新聞面對面》，針對同黨桃園市長參選人林智堅日前捲入論文案及棒球場問題發表意見。她說，這些連帶影響不止是在新竹或桃園而已，而是擴及到其他縣市，像是北北基的選情。為搶救選情，民進黨內部傳出「換堅」聲音，恐釀民進黨選情「1屍5命」。

《新聞面對面》也邀請到台北市議員李柏毅，他表示北北基包含桃園會跟著倒霉，是因為林智堅論文門和棒球場問題，已經影響年輕人的投票，當年輕人有自己的想法，自然會對民進黨有相對應的評價，所以北北基桃區域聯防，林智堅會是第一張骨牌。

高嘉瑜也認同，表示這些弊案與爭議的傷害會外溢到北北基，因為對於中間跟年輕選民會有一個氛圍，這個氛圍不只是林智堅自己的態度，還有整個民進黨面對這件事怎麼處理，目前還看不到有「列車長」來把手煞車拉起來，帶領大家解決問題。

高嘉瑜說，林智堅過去在新竹所做的事情是受到稱道，要完全抹煞是很難，但民眾會在一時情緒跟氣憤中，尤其離選舉非常近，很難理性沉澱下來回想政績，是會把所有問題，都在論文跟新竹球場間打轉，國民黨就會針對這個議題往死裡打，如果不能及時止血，就讓這問題延燒，其他議題沒辦法出來，真的非常可惜。