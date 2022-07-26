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Twice經紀公司JYP大膽嘗試 9月美國海選 推K-pop全球女子團體

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/26 18:00
JYP旗下女團Twice（圖／截自Twice日本官方IG @jypetwice_japan）

JYP旗下女團Twice（圖／截自Twice日本官方IG @jypetwice_japan）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據韓媒中央經濟報導，JYP娛樂於26日宣布，將與美國聯眾唱片（Republic Records）合作，推出以K-pop系統為基礎的全球女子組合團體。華麗的團體舞蹈表演，及活潑的粉絲文化（fandom）等K-pop特色，是否亦能活躍於美國市場，備受關注。

JYP娛樂（JYP Entertainment Corporation）為韓國最知名的娛樂公司之一，成功培養出許多知名藝人，例如元祖偶像團體G.O.D、Rain、Wonder Girls等，而周子瑜所屬的Twice亦屬於JYP旗下團體，近日全員續約也成了話題之一。JYP創辦人朴軫永為韓國唱跳男歌手、歌曲創作者及音樂製作人。

JYP宣布，將在美國及加拿大等英語系國家，著手進行國際女子團體出道計畫「A2K」。從2020年開始，該公司便計劃與美國聯眾唱片聯手推女團，該女團將不會在韓國出道，而是直接在美國舉辦選拔賽，尋找練習生，以K-pop風格訓練，堪稱史無前例。

試鏡活動將於今年9月在美國紐約、洛杉磯等主要城市展開，通過選拔的練習生，會送往JYP南韓總部進行培訓，之後再至美國演出。

A2K為JYP致力於擴大K-pop影響力的計畫之一。2018年時，JYP就宣佈進軍海外，高舉「以本地化全球化」（Globalization by Localization）的旗幟，將韓流進一步推往全球。

在那之後，JYP在日本當地，透過JYP自製生存實境節目「Nizi Project」選出女團NiziU，在日本引發轟動，今年下半年男團選拔節目「Nizi Project」第二季亦將在日本播出。由於JYP在日本本土化的成功，此一模式能否在流行音樂的發源地－美國取得成功，引發關注。

JYP同時也公開了女團Twice的回歸。Twice將於8月26日以新歌「Talk That Talk」與粉絲們見面。有網友大膽預測，隨著下半年度Twice、男團2PM及Stray Kids的回歸，及NiziU的日本巡演，JYP下半年度的收益可望創下新高。

A2K徵選影片
JYP enterntaiment
聯眾唱片
Kpop
女團
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