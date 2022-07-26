教育局為豐富學生暑假生活讓學習不中斷， 特別開辦暑期高中生口說營隊及國中口說營成果發表， 協助學生塑造個人品牌及提升口語表達能力。 而這次高中口說營更首度邀請國立臺北教育大學團隊將雙語融入課程 ，激發學生潛能並提升雙語力。

教育局表示，口語表達是人際關係的基礎， 為提升學生對未來的規劃及認識，訓練口語表達及人際互動能力， 教育局自2020年開始每年在寒假辦理國中口說營，此次則計有20 所學校開辦，每校開設6項課程，約700名學生參與，並於6月3 0日進行成果發表。

而高中暑假口說營則自2020年開始籌備，2021年正式辦理， 每年皆在寒、暑假期間舉辦高中口說營及成果發表。 今年的高中口說營將於7月25至27日辦理，共計開設3項營隊、 20種課程，計有26所學校共77名學生參與。 其中包含生涯規劃、個人品牌力、 職業體驗線上營隊及遠距教學實作等多樣活動， 並於課程結束後辦理成果發表，讓學生充分發揮所學，同時在結業式 舉辦大學申請入學模擬面試，增進學生面試實戰經驗與技巧。

國中口語表達班今年以「在地敘事」為題， 加強學生對於家鄉特色的了解，同時訓練邏輯思考與表達能力。 從百組參與學生中選出5組優秀同學參加線上跨校課程， 課程展現地方學特色，多元課程獲肯定。並在暑假時，會同20所參 與學校師生舉辦線上心得分享會畫下圓滿句點， 學員自信展現表達力及穩健台風，成果令人驚喜。

高中口說營則由影響力基金會與錦和高中合作舉辦線上夏令營， 課程包含哲學思考、探索職涯、口語表達、團隊溝通、 影片剪輯等課程，並由國立臺北教育大學團隊辦理雙語課程， 運用英語方式讓學生了解媒體及影片部落格， 在培養雙語能力的同時，提升學生學習興趣， 並激發學生自主學習動機，創造與發現個人的潛能，讓高中生提早規 劃人生。

影響力教育基金會董事長江韋達表示， 學生於求學階段結束後就要進入社會，但要從事什麼職業、 要如何選擇是困難的，以開辦培養能力的課程， 讓學生能有不同於學校的課程體驗。錦和高中校長張純寧則說， 此次營隊課程融入了英語課程，讓學生使用英文方式認識職涯， 在課程中找到興趣與目標，讓學生提前規劃大學生活。

新北市中小學家長協會理事長梁子緒表示， 教育局舉辦口語表達班以生活化方式培養學生素養教育， 讓家長看到孩子順暢富有內涵的分享感到十分欣慰， 這次口語表達課程的效果卓越。新莊國中學生吳品妮表示， 除了口說能力，在一次次的寫稿、修稿、校稿中， 大幅增進組織思考與寫作能力，也因課程主題重新認識在地風貌， 一舉數得。

教育局長張明文表示，未來將持續舉辦各項學習活動及競賽， 拓展學生能力及興趣，創造展現自我的平台，並透過聽說讀寫的培養 在學習上適性發展，強化新北學子競爭力。

新北開辦國高中生口說營 融入雙語提升自我表達力 塑造個人品牌。(照片來源：新北市教育局提供)

高中口說營則由影響力基金會與錦和高中合作舉辦線上夏令營，包含哲學思考、探索職涯、口語表達、團隊溝通、影片剪輯等課程。(照片來源：新北市教育局提供)