讓後代安心順稅！北富銀領先推出「安心順稅信託」服務　預留稅源確保財產順利傳承　

關於財產繼承的爭議不時可見，尤其若是發生在名人身上， 鉅額遺產、遺產稅和爭產紛爭，更是備受關注。一般民眾在財產繼承 時，較常遇到繼承人無法負擔遺產稅的狀況，為此，台北富邦銀行領 先推出「安心順稅信託」服務，協助民眾解決遺產稅的稅源問題。

自2017年5月起，遺產稅的稅率已由原本的10%單一稅率， 改為10%、15%及20%三級累進稅率，即使目前遺產稅免稅額 已提升至1,333萬元，但對於有傳承需求的民眾而言，超過免稅 額的課稅仍是一筆不小的負擔，尤其是當遺產較為龐大時， 遺產稅可能落在較高的稅率級距， 繼承人必須要先繳交遺產稅後方可繼承遺產，若被繼承人未事先規劃 ，繼承人可能面臨無法完稅之窘境。

北富銀建議，若能及早預留稅源， 便可避免後代子孫面對無法繳納龐大遺產稅的困境， 長輩想傳承財產給後代的美意才不會因此打折。 針對有遺產稅稅源規劃需求的民眾，北富銀領先業界推出「 安心順稅信託」服務，不僅作為安養信託的延伸， 並與遺囑結合運用，事先約定以信託財產繳納遺產稅， 即可預先做好預留稅源的規劃；如此一來， 長輩不但可透過信託照顧自己的退休及安養生活， 還能讓信託於身後優先用於繳稅，再進行分配。自即日起至12月3 1日，該行金錢信託客戶加簽「安心順稅信託」皆享契約修約費0元 之優惠，其餘費用包括簽約費及管理費等， 皆依原簽訂之信託契約約定收取。

關於遺產稅的籌措，北富銀的「安心順稅信託」 提供民眾除保險以外另一種預留稅源的選項， 且對於因體況無法承作保險者亦能辦理，透過信託專款專用的特性， 於生前照顧自己，身後限定繳納遺產稅，達成財產傳承之初衷， 並與保險發揮相輔相成之效。北富銀表示，有別於以往傳統社會， 現今財產繼承的議題已非禁忌話題， 透過信託事先規劃遺產稅的稅源， 便可避免後代無法順利繼承財產的遺憾。

北富銀期待透過「安心順稅信託」， 從委託人生前財務規劃到身後繳納遺產稅， 提供完整的金融服務以滿足客戶需求。 北富銀也將持續深耕不同類型的信託服務， 為客戶帶來更圓滿的人生。

※風險警語及注意事項：本行不擔保信託業務之管理或運用績效， 委託人或受益人應自負盈虧。信託財產經運用於存款以外標的者， 不受存款保險之保障。