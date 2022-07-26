新北市假日藝術學校增至26校　歡迎親子假日共同徜徉「藝」世界

新北市假日藝術學校今年擴增為26家，自4月至12 月共開設353門多元藝術課程。本年度更增加暑期育樂營課程，如 柑林國小音樂會課程讓孩子感受多種樂器演奏的樂趣，金山國小帶孩 子認識風的藝術、米倉國小舉辦小小畢卡索體驗營等， 讓學童放暑假徜徉「藝」世界。

教育局長張明文表示，藝術可以引領孩子走向內心的世界， 也可以協助孩子激發想像力及創造力。新北市自2012年起首創免費 假日藝術學校課程，以弱勢優先錄取為原則，課程涵蓋視覺、傳統、 新媒體、表演、音樂等8大藝術領域，相當多元， 提供本市中小學學生於週末假日參與藝術課程， 並培養學生藝術創造力。今年假日藝術學校由原本的15所擴增為2 6所，其中有6所於暑假期間辦理，共開設87門藝術課程， 讓親子在暑假體驗及探索各種藝術之美。

初次辦理假日藝術學校的雙溪區柑林國小，於今年暑假開設「 柑林音樂會」課程，帶領孩子體驗打擊合奏、 陶笛吹奏與吉他彈唱的樂趣。打擊課老師從雙手怎麼握鼓棒開始， 引導孩子聆聽自己及他人的聲音。陶笛課則從認識陶笛、 運舌運氣練習開始，到能夠吹奏簡單童謠。 吉他課則從認識吉他基礎和弦開始，教孩子可以簡單刷奏。 六年級學生邱苡庭開心的說，和一群小朋友共同打擊木琴， 很像漫步在森林裡的感覺， 有機會還要再和同學一起報名假日藝術學校， 一同徜徉在音樂的美妙天地。

同樣是初次辦理的金山國小，則開設「綁綁中國結」、「 揮灑創藝玩水彩」等，並與朱銘美術館合作開辦「認識風土光水」 課程，其中「認識風」課程，則是教導學生觀察風， 藉由風的力量讓自製風箏飛起來。一年級黃邦豪同學說， 自己很喜歡風的課程，我們做了風箏，帶著風箏邊跑邊裝著風， 超級好玩！對此，魏竹君主任表示，學生感受生活的自然元素， 並試著將藝術具象化，這對孩童來說是很棒的學習經驗。

同時，八里區米倉國小則辦理小小畢卡索體驗營， 開設各種美術課程，帶孩子製作印花皮筆袋、 可愛貓咪鑰匙圈及金工琺瑯碟等課程， 提供親子互動的多元藝術創作體驗， 藉由各種美術創作形式探索興趣，豐富生活中的美感， 增進親子感情。

教育局表示，假日藝術學校每年不斷開發新的課程， 各校課程場次陸續辦理到12月，相關課程資訊可至「 新北市社會教育資源網」-藝術教育-假日藝術學校項下查詢， 歡迎親子一起來玩藝術！

米倉國小暑假則辦理小小畢卡索體驗營，此為金工藝術課程，提供親子互動的多元藝術創作體驗。(照片來源：新北市教育局提供)

金山國小與朱銘美術館合作的「認識風」課程，孩子製作風箏藉著風的力量飛起來。(照片來源：新北市教育局提供)

米倉國小暑假則辦理小小畢卡索體驗營，藉由皮革證件套課程，豐富生活中的美感。(照片來源：新北市教育局提供)

柑林國小開設「柑林音樂會」課程，帶領孩子體驗打擊合奏的樂趣。(照片來源：新北市教育局提供)