新北市假日藝術學校增至26校　歡迎親子假日共同徜徉「藝」世界

新北市假日藝術學校今年擴增為26家，自4月至12月共開設353門多元藝術課程。本年度更增加暑期育樂營課程，如柑林國小音樂會課程讓孩子感受多種樂器演奏的樂趣，金山國小帶孩子認識風的藝術、米倉國小舉辦小小畢卡索體驗營等，讓學童放暑假徜徉「藝」世界。
教育局長張明文表示，藝術可以引領孩子走向內心的世界，也可以協助孩子激發想像力及創造力。新北市自2012年起首創免費假日藝術學校課程，以弱勢優先錄取為原則，課程涵蓋視覺、傳統、新媒體、表演、音樂等8大藝術領域，相當多元，提供本市中小學學生於週末假日參與藝術課程，並培養學生藝術創造力。今年假日藝術學校由原本的15所擴增為26所，其中有6所於暑假期間辦理，共開設87門藝術課程，讓親子在暑假體驗及探索各種藝術之美。
初次辦理假日藝術學校的雙溪區柑林國小，於今年暑假開設「柑林音樂會」課程，帶領孩子體驗打擊合奏、陶笛吹奏與吉他彈唱的樂趣。打擊課老師從雙手怎麼握鼓棒開始，引導孩子聆聽自己及他人的聲音。陶笛課則從認識陶笛、運舌運氣練習開始，到能夠吹奏簡單童謠。吉他課則從認識吉他基礎和弦開始，教孩子可以簡單刷奏。六年級學生邱苡庭開心的說，和一群小朋友共同打擊木琴，很像漫步在森林裡的感覺，有機會還要再和同學一起報名假日藝術學校，一同徜徉在音樂的美妙天地。
同樣是初次辦理的金山國小，則開設「綁綁中國結」、「揮灑創藝玩水彩」等，並與朱銘美術館合作開辦「認識風土光水」課程，其中「認識風」課程，則是教導學生觀察風，藉由風的力量讓自製風箏飛起來。一年級黃邦豪同學說，自己很喜歡風的課程，我們做了風箏，帶著風箏邊跑邊裝著風，超級好玩！對此，魏竹君主任表示，學生感受生活的自然元素，並試著將藝術具象化，這對孩童來說是很棒的學習經驗。
同時，八里區米倉國小則辦理小小畢卡索體驗營，開設各種美術課程，帶孩子製作印花皮筆袋、可愛貓咪鑰匙圈及金工琺瑯碟等課程，提供親子互動的多元藝術創作體驗，藉由各種美術創作形式探索興趣，豐富生活中的美感，增進親子感情。
教育局表示，假日藝術學校每年不斷開發新的課程，各校課程場次陸續辦理到12月，相關課程資訊可至「新北市社會教育資源網」-藝術教育-假日藝術學校項下查詢，歡迎親子一起來玩藝術！
米倉國小暑假則辦理小小畢卡索體驗營，此為金工藝術課程，提供親子互動的多元藝術創作體驗。(照片來源：新北市教育局提供)
金山國小與朱銘美術館合作的「認識風」課程，孩子製作風箏藉著風的力量飛起來。(照片來源：新北市教育局提供)
米倉國小暑假則辦理小小畢卡索體驗營，藉由皮革證件套課程，豐富生活中的美感。(照片來源：新北市教育局提供)
柑林國小開設「柑林音樂會」課程，帶領孩子體驗打擊合奏的樂趣。(照片來源：新北市教育局提供)