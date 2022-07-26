北海夜金閃閃　點亮暑期夜經濟

暑假還不曉得要去哪裡的朋友有福了， 新北市政府農業局推出「北海夜金閃閃」系列活動， 於夜間舉辦水舞、煙火、光影藝術及甘藷焢窯， 讓夜晚的北海岸綻放耀眼光芒，歡迎各位朋友一同前來， 體驗最熱情的新北仲夏夜風光！

這次北海夜金閃閃系列活動，從7月底至9月底每周都有精彩活動， 由「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動打頭陣，至9月2 5日前每日晚間皆有結合音樂及燈光的水舞展演活動，並且於中秋節 (9月9日)開始在漁人碼頭陸續辦理4場煙火秀；而草里漁港7月 30日起至8月20日每周末舉辦「瘋草里大咬運動會」， 除了有藝術展覽及匯集在地美食攤位與設計好物的「藝術海派對」 市集，以及每週不同主題的互動體驗工作坊， 還可以報名參加親子釣魚活動，搭配現場設置浪漫星空帳篷區， 感受最「chill」的夜漁港氛圍，8月中旬邀請劇團「晤出團」 帶領大家一同歡跳「大咬運動操」，以及特別請阿卡貝拉樂團「 尋人啟事」演出原創歌曲「漁港來的聲音」， 歡迎大家持續鎖定粉絲專頁「稼日蒔光」， 關注最新活動消息。

若是喜愛藝術的市民朋友，新北市景觀處也特別與朱銘美術館合作， 於8月5日至9月4日期間舉辦「北海夜金閃閃─北海潮與火」 光影藝術展演，預計於8月5日晚間在「中角灣國際衝浪基地」 舉辦開幕典禮，邀請「成真火舞團」演出「點亮新生活之火」表演， 為活動拉開序幕。活動期間共有6位藝術家裝置以及3組藝術工作團 隊進駐，以「山焊」、「海熿」與「土焢」3項在地元素，於「 中角灣國際衝浪基地」、「中山溫泉公園」、「金包里慈護宮」及「 芝蘭公園海上景觀平台」等地設置光影藝術裝置， 並以甘藷格外品開發「北海薯蠟筆」，不僅將資源再利用， 也讓文創商品與地方經濟有更深刻連結。

另外8月27日金山公所將在金山陽金公路0.1公里旁農地舉辦甘 藷產季主場活動，今年度持續舉辦千人夜間焢窯， 讓大家可以邊吹著北海岸夜晚涼爽的海風，邊品嘗最當季當地的「 新北健康三寶」甘藷及體驗焢窯樂趣，此外當天也設置市集， 邀請當地農友擺攤展售新鮮農漁產品， 焢窯同時也能將最新鮮的健康甘藷美味帶回家。

新北市農業局長李玟表示，北海岸擁有豐富農漁特產及自然景觀， 還有聞名世界的朱銘美術館，自然、人文資源不輸國內外任何地區， 歡迎大家暑假來北海岸體驗漁港文化、品嚐健康農產， 未來新北市政府也將持續努力發展各地區特色， 深化各地區整體發展。

照片來源：新北市政府農業局提供

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照片來源：新北市政府農業局提供

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