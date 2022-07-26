午睡對身體好？最新大型研究：經常午睡者　患高血壓和中風的機率較高

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）午睡能降低心血管疾病？預防中風？如果你還這樣認為的話，別傻了！根據最新大型研究發現，經常午睡的人罹患高血壓和中風的機率較高。該研究於25日刊登在美國心臟學會（American Heart Association）期刊「高血壓」（Hypertension）。

這項研究數據來自於約50萬名受試者，這些受試者向「英國人體生物資料庫」（UK Biobank）提供個人午睡習慣的資訊，並定期提供血液、尿液及唾液樣本。

追蹤時間從2006年到2010年，受測者在這4年間4度回報有關午睡的問題，但僅有午睡頻率，而沒有持續時間的長短。

研究顯示，與從未午睡的受試者相比，有午睡習慣的受試者罹患高血壓的機率高12%，中風機率高24%。

針對年紀來區分，60歲以下且經常午睡的人與從未或很少午睡的人相比，罹患高血壓的風險增加20%；60歲以上經常午睡的人，患高血壓風險則高出10%。

受測者中大部分經常午睡的人會吸菸、每天喝酒、打鼾、失眠，且收入水平也較低。

研究人員提醒，這些受測者大多是具有歐洲血統的中老年人，因此結果可能並不適用於所有族群。

睡眠專家表示，雖然午睡無害，但許多有小睡習慣的人都是因為「晚上睡眠不足，白天過度疲勞，從而導致白天過度午睡。」他提醒，晚上睡眠不足與健康息息相關，例如肥胖、高血壓、第2型糖尿病等，小睡並不能彌補睡眠不足所造成的傷害。

沒有參與研究的睡眠專家提醒，如果前一晚睡眠不足，中午到下午2時之間午睡15到20分鐘提神完全可行，但如果有長期睡眠問題者，則不鼓勵午睡，因為會影響晚上睡覺狀況。