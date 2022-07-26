衛福部金卓越社區選拔訪視　五股貿商眷村長輩活力吸睛

新北市五股區貿商眷村社區發展協會是國內保存眷村文物最豐富的據 點之一，但社區內長輩高達18.1%， 協會成立照顧關懷據點和銀髮俱樂部，利用老人共餐、時光走廊、 開心農場和各項才藝、健康促進課程，維持長輩的活力， 當衛福部選拔金卓越社區的委員到訪時，這群年齡超過90的爺爺， 還能穿上迷彩裝，立正敬禮喊口號；同樣高齡8、90歲的奶奶， 也能手作大餅、棗發饅頭等，讓委員分享。 貿商眷村社區發展協會執行長蕭明霞表示，「貿商」 由來是當年蔣宋美齡向貿易商人募款興建眷村，以此紀念。 社區有1,219戶、3,191人，65歲以上長輩有579人， 雖然改建成大樓，但社區中庭仍是大家閒話家常的地方。 尤其活動中心，更是有如磁鐵凝聚社區的情感。疫情期間， 老人共餐改成防疫便當，但戴口罩動健康照常，以增強抵抗力， 志工且幫忙送口罩、量體溫、送快篩劑，無一人染疫，可謂是奇蹟。 現任協會理事長高甯松是陸軍少將退役，也是蕭明霞的先生， 兩人合力將活動中心打造成眷村文物館；「時光走廊」 展示各軍種制服、帽子、銜牌、獎狀等，「爺奶樂活補給棧」 有各式才藝課程和成果，「烽火歲月情」記錄生命故事，「 眷村味兒」則收錄奶奶思鄉美食，門口開心農場提供長輩種菜共食， 連化妝室都彩繪成「自強不息」的眷村況味。 今年86歲的昝姜淑蘭，原是山東高密人， 13歲就隨海軍父親移防到台灣來。 她從母親身上學得一身製作麵食的本領，不論芝麻大餅、 韭菜盒子樣樣行。 104年3月30日馬總統夫人周美青女士來訪時， 還一起包過水餃共餐。 衛福部選拔金卓越社區委員黃肇新、吳慧卿、鄭淑芬一行， 由專委黃淑惠帶領，26日上午蒞臨貿商訪視。 本身也在左營眷村長大的黃肇新表示， 他發現貿商所保存的文物非常豐富，在全省眷村中可謂領航， 建議轉作數位典藏，可以分享其他縣市和後人； 另外建議找研究生來整理，這些珍貴的人文故事和文物， 必須流動才會更有價值。 陪同訪視的社會局長張錦麗表示，她非常喜歡到社區走動， 因為社區就是人與人的親切互動，充滿幸福的滋味； 對於委員的建議，市府會來進行數位典藏和分享；對於像女力館、 防暴社區、水電班等發展模組，也會不斷的創新、前進。