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高雄船廠BA.5案　再增4員工陽性　累計17人

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/26 16:05
高雄船廠出現Omicron BA.5不明感染源疫情，衛生單位針對船廠員工進行第二次採檢後，又發現4人陽性。（圖／pixabay）

高雄船廠出現Omicron BA.5不明感染源疫情，衛生單位針對船廠員工進行第二次採檢後，又發現4人陽性。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）指揮中心昨（25）日宣布，高雄船廠出現Omicron BA.5不明感染源疫情，衛生單位針對船廠員工進行第二次採檢後，又發現4人陽性，包含該廠員工和指標個案的家人累計17人陽性，定序尚未出爐。

衍伸閱讀：台灣本土增2例BA.5　50歲南部船廠人員重複感染　12名接觸者陽性、基因定序中

一名50多歲高雄船廠員工（指標個案）於5月18日曾因接觸確診個案接觸者採檢確診，7月13日出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀並快篩陽性，後續PCR檢驗亦陽性(Ct 17)，基因定序為BA.5，為重複感染確診。指標個案3名家人，已有2人確診；職場匡列118人，第一次採檢後，發現10人陽性。

本案初步研判為一起疑似家庭及職場群聚感染，但由於指標個案的家人染疫前幾日皆待在家，負責照顧孩子的家人也沒有確診，因此初判源頭在職場可能性較高，

由於這起BA.5疫情研判源頭在職場可能性高，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，高雄市已針對船廠員工進行第二次採檢，再新增4例陽性病例，高雄船廠BA.5疫情相關個案累計17人陽性。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，高雄船廠BA.5疫情相關個案累計17人陽性。羅一鈞說，由於此個案Ct值都偏高，病毒定序作業可能無法很快，預估還需要1至2天才有定序結果。
高雄船廠
Omicron BA.5
Omicron BA.5社區感染

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更新時間 : 2022-07-26 16:54 GMT+08:00

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