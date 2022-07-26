【遏中侵台】日前防長：讓其意識代價高不可攀 澳前防長：冷戰無可避免、起身共抗威權

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」今（26）日於台北登場，全場聚焦區域安全與中國對台海威脅。日本前外務大臣暨防衛大臣河野太郎表示，美國與同盟需讓中國知道，拿下台灣並非能按時且以可接受成本達成之事。前澳洲國防部長安德魯斯則在其專場演講中表示，中共已發起一場新冷戰，民主國家應承認冷戰無可避免，以「戰略模糊」向中共表態絕不姑息，民主國家會團結一致捍衛自由與民主。

河野在開幕演講指出，當前美日同盟前所未有的強大且重要，並譴責俄國入侵烏克的行徑是意圖「打開潘朵拉的盒子」，不僅日本政府與人民相當關注，國際社會如何應對、制裁普丁暴行，也將向區域內的意圖武力片面改變現狀者予以訊息。如今中國為區域安全最大變數，共軍在現代化上投入鉅資，也頻仍現蹤東海、南海，意圖改變現狀。

河野表示，中國意圖推翻國際秩序與規範，破壞性後果將波及全球。中國武力侵台的可能正在攀升，美國與盟友如何保衛台灣不受中俄攻擊是需要回答的問題。日本比鄰台灣、又因美日同盟必無法獨善其身，河野直言，「日本必須表現出與國際社會一起捍衛自由和民主的決心」。

此外，河野也提及，有人認為東京可能需要與華盛頓討論飛彈部署，不論是自己的中程彈道飛彈或者是美軍在日本部署。河野強調，目標不只是為了擴大軍事能力，而是展現同盟關係，這將向北京發出強烈訊號，讓其意識到併吞台灣是不能按照其時間表、在可接受的成本範圍內實現的。這就是為何烏克蘭被侵略一事不僅僅事關歐洲，也關乎印太安全。

澳洲前國防部長安德魯斯（Kevin Andrews）此番親臨台灣參與對話，他在專題演講中指出，民主國家要捍衛和平不能姑息，須清楚地讓中國知道，任何入侵台灣的企圖都將遭遇盟國軍事抵制。除了戰略清晰之外，也必須建立起情報搜集與共享、規劃共同演習並建立協同作戰能力（interoperability）等一系列工作的合作能力。

安德魯斯指出，世界捲入一場習近平所領導的中共所發起的一場民主與威權的新冷戰，而冷戰將持續到底。面對威權國家的文攻武嚇，民主國家應當承認這是一場「冷戰」，並明確表明指出元兇。此外，理念相近的國家需起身捍衛自由與民主，以及人權與法制等精神。並對其鄒弄國際組織做出回應。最後，民主國家也需與夥伴共同對抗威權政體。並期處表態任何威權國家的武力行徑都將遭到抵制，而不應有戰略模糊的空間。

安德魯斯進一步闡述，台灣是對抗中共威權的第一道防線，若中共武力犯台，日本、澳洲等國乃至世界也將連帶受到影響。因此，須向中國傳遞，任何犯台意圖都將遭盟國軍事抵制，採取戰略清晰之餘，也當建立情報搜集與共享、規劃共同演習並建立協同作戰能力（interoperability）等領域的合作能力。