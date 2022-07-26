新竹縣家畜所領養人潮一早擠爆！566人排隊抽籤 就為帶牠回家

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）新竹縣政府家畜疾病防治所舉辦領養12隻布偶貓及4隻英國短毛貓的活動，一早竟吸引566位民眾到現場排隊抽籤，僅2.8%的中獎率也沒有讓貓迷們退卻，爭相想當這些可愛純種貓的「鏟屎官」。

中央社指出，新竹縣家畜疾病防治所今年4月在竹東鎮查獲非法繁殖、棄養品種貓的業者，當時在現場發現不少貓隻，且部分貓咪有染上貓瘟，經照顧後已恢復良好，於是今（26日）舉辦16隻的布偶貓與英國短毛貓認養抽籤儀式，共有566人報名認養。

新竹縣家畜所表示，由於品種貓照顧上較不容易，呼籲民眾想清楚後再認養，不要衝動行事，而新竹縣長楊文科主持表示，這批貓隻已全數找到新主人，感謝認養人用愛帶牠們回家。

中央社採訪家畜所長彭正宇，他指出，這次共有566人報名認養活動，每人有5支籤，可以依喜好投入貓隻的籤筒內，但每人最多認養1隻。

他也說，這批貓隻有貓瘟問題，而貓瘟可能在貓咪身體上排毒長達1年，因此若家裡本身有養貓者，應先帶家中寵物接種貓瘟疫苗，避免交叉感染。

彭正宇說，這批貓隻的狀況現已沒有問題，雖然在剛開始時因有感染貓瘟，身體狀況不佳，目前已照顧恢復健康，並有施打疫苗。

他表示，目前也在規劃第2批認養活動，將待貓咪身體狀況正常，及完成絕育手術後，將再擇期公開舉辦。

新竹縣家畜疾病防治所開放民眾公開認養16隻貓，包含12隻布偶貓及4隻英國短毛貓。（圖/新竹縣政府提供）

新竹縣政府家畜疾病防治前方擠滿抽籤人潮，中獎率僅2.8%。（圖/新竹縣政府提供）

楊文科（左三）今早到家畜所「首抽」，抽出前2名中籤的女性民眾，並親自抱起貓咪交給中籤者，叮嚀她們一定要好好照顧。（圖/新竹縣政府提供）