【凱達格蘭論壇】聚焦中國挑戰 蔡英文：共同守護來之不易的民主自由

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」今（26）日登場，總統蔡英文以預錄影片指出，面對威權主義，民主聯盟必須採取一致的因應措施，台灣是印太地區不可或缺的民主夥伴，也是維持區域與全球安全的關鍵，盼與夥伴國家一起保護來之不易的民主自由。此外，她也在致詞中對提出印太安全架構的已故前日本首相安倍晉三致敬。

蔡英文在開幕致詞影片中首先向日本已故前首相安倍晉三致敬，她表示安倍的不幸逝世，讓日本失去了一位偉大領袖，台灣失去了一位摯友及盟友，世界更是失去了一位具卓越遠見的政治家。在建構「四方安全對話」（Quad）及「自由與開放的印太區域」概念的過程中，安倍前首相為強化區域夥伴關係奠定了堅實的基礎，因為他的努力，讓我們得以守護民主及以規則為基礎的國際秩序，以確保區域的穩定和繁榮。

蔡英文表示，在印太地區，威權勢力揚言要顛覆區域平衡。他們企圖以灰色地帶戰術削弱國際法律規範，透過外交手段滲透民主體制和國際組織，破壞他國主權，其施行的暴力鎮壓暴露出他們以系統性方式侵害人權。

蔡英文指出，台灣的地緣戰略位置處於威權擴張的最前線，因而成為重要的「民主堡壘」，且台灣擁有數十年的經驗，可以在聯盟中扮演關鍵角色，對抗威權侵略。此外台灣也樂見全世界更多民主國家認知到印太區域所涉及的利害關係，如「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）的建立、歐盟及「四方安全對話」所提新倡議、日、韓、澳、紐於首度參與「北大西洋公約組織」（NATO）峰會以及「七大工業國集團」（G7）聯合公報強調維護台海和平與穩定的重要性。

蔡英文強調，台灣做為印太地區不可或缺的民主夥伴，持續採取各項措施以提升安全，「台灣人民致力保衛我們的國家、捍衛我們民主的生活方式，同時維持區域的安全與穩定。」她認為，台灣不僅是區域與全球安全的關鍵，也是國際社會不可或缺的一員。儘管在國際參與面臨許多阻礙，但台灣持續與世界各地的朋友進行有意義的交流，例如「全球合作暨訓練架構」（GCTF）、「新南向政策」、「台美21世紀貿易倡議」以及與歐盟深化連結。

蔡英文還指出，台灣領先的半導體，不僅促進全球經貿合作，在確保安全的全球供應鏈方面，也正在扮演重要的角色。她說，「儘管我們的民主價值和生活方式不斷受到威脅，但我們永遠不會放棄對民主、自由和人權的承諾。」

蔡英文也喊話，只要理念相近的國家團結一致，就能阻止威權擴張，讓民主蓬勃發展。「我們在這裡相互交流，建立共同目標，表彰那些為更自由、和平的世界而奮鬥的人們。讓我們為我們的價值挺身而出，使後代子孫能享受傳承而來得之不易的民主自由。」

外交部自2017年起與國內智庫每年合辦「凱達格蘭論壇」，就全球、區域重要安全議題與相關各方進行研討，以共同強化合作與對話。本（2022）年與「財團法人兩岸交流遠景基金會」以半視訊方式舉辦論壇。

與會者包括遠景基金會董事長陳唐山、外交部次長曾厚仁、田中光、遠景基金會執行長賴怡忠等。開幕式除邀請科索沃前總統Behgjet Pacolli預錄開幕賀詞，並由日本前外務暨防衛大臣河野太郎（Kono Taro）、美國前國土安全部長娜波利塔諾（Janet Napolitano）以視訊方式進行專題演講，另由愛沙尼亞前總統伊維斯（Toomas Hendrik Ilves）擔任閉幕專題演講人。包括日本眾議員鈴木馨祐等來自美國、日本、英國、德國、法國、澳大利亞、紐西蘭、加拿大及印度等國，共約20位政要及專家學者，與我國官員及學者專家進行深度對談。