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台灣首位！范承宗大型戶外裝置靈感來自邵族　紐約長島長屋花園永久展出

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/26 17:06
范承宗團隊於紐約長屋現地製作完成《筌屋》第七版。(圖/文化部)

范承宗團隊於紐約長屋現地製作完成《筌屋》第七版。(圖/文化部)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 藝術家范承宗現地大型竹藝裝置《筌屋》取材台灣竹子，成為紐約長屋花園永久裝置，成為台灣首位。

范承宗受紐約長屋花園（LongHouse Reserve）邀請，7月初帶領團隊抵達紐約，現地製作大型裝置作品《筌屋》第七版，於長屋花園的工作坊和夏日派對活動揭幕，廣受好評。

范承宗是第一位在此展出的台灣藝術家，其作品與美國建築師富勒（Buckminster Fuller）、雕塑家瑞曼（Will Ryman）等常駐於綠意盎然的花園中。

范承宗去（2021）年到訪長屋時，與藝術總監芭拉特（Carrie Barratt）、前古根漢美術館亞洲策展人孟璐（Alexandra Munroe）會談，他們對於范承宗「old is new」的想法印象深刻。范承宗從花園內的竹林及長島靠海的地緣因素發想，創作《筌屋》第七版。花了三天的時間在長屋現地製作，並舉辦工作坊，帶領當地民眾製作小魚筌。

民眾對於作品充滿好奇、頻頻提問。范承宗解說，這是他在台灣中部日月潭向原住民邵族耆老學習傳統編織捕魚器的技藝，這次來到美國，材料全部來自台灣的竹子，希望抓住美國觀眾的目光。

長屋花園總監芭拉特表示，創辦人拉森（Jack Lenor Larsen）喜愛東方藝術，連花園內的房屋都是仿造日本伊勢神宮的形式建造，花園種植的竹子也與《筌屋》相互呼應；而看到製作完成後的巨大結構令他直呼神奇，並表示這將是長屋的永久裝置。

紐約台北文化中心表示，長屋位於紐約長島的東漢普頓，是紐約的後花園，優越的地理條件成為紐約名門菁英人士夏日避暑勝地。長屋花園亦為紐約藝文界熟知，花園內到處可見藝術家作品，數量超過60件。本次范承宗《筌屋七東漢普頓》（Fish Trap VII East Hampton）作品計畫由紐約長島長屋主辦，文化部駐紐約台北文化中心參與贊助。

台灣首位！范承宗大型戶外裝置靈感來自邵族　紐約長島長屋花園永久展出
發想自邵族捕魚器具的《筌屋》，是第一件受邀在紐約長屋展出的台灣藝術家作品。(圖/文化部)
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