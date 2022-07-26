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余天驚傳送醫！李亞萍證實腦部有血塊、前幾天有小中風

余祥銓回應媒體，表示目前余天不需要開刀，未來一週將是關鍵期。李亞萍推估余天是因為最近擔心女兒病情，才會引起身體疾病，因為余苑綺的病情相當不樂觀，醫院已經束手無策。

By 社會組, 台灣英文新聞
2022/07/26 14:56
民進黨立委余天（圖）26日緊急住院，他表示自己沒有中風，是因擔心女兒余苑綺的病情，加上天氣悶熱導致身體不舒服。（圖/中央社）

民進黨立委余天（圖）26日緊急住院，他表示自己沒有中風，是因擔心女兒余苑綺的病情，加上天氣悶熱導致身體不舒服。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）民進黨立委余天今（26日）爆出緊急送醫，其妻李亞萍和兒子余祥銓皆證實余天右眼快看不見且右半邊身體不太能動，且前幾天有小中風症狀，今送醫後發現脖子有兩根血管堵塞、左邊腦部有血塊，目前就醫吃藥後狀況穩定。

根據聯合報報導，74歲的余天驚傳住院，其兒余祥銓說，余天在家突然右半邊身體不太能動，驚覺不對，趕緊打給他求救，醫生檢查發現余天右半邊腦部有出血點，目前要先住院觀察一週，暫時沒有大礙，也幸好有及時就醫不然恐釀成中風。

此外，余祥銓回應媒體，表示目前余天不需要開刀，未來一週將是關鍵期。

而三立新聞網則指出，李亞萍今天上午開記者會時透露，前幾天發現余天右眼腫起來有些看不見，雙眼一高一低，右手右腳也抬不起來，昨天緊急帶余天就醫檢查，檢查後發現脖子有兩根血管堵塞、左邊腦部有血塊，幸好後來吃抗凝血藥後狀況穩定許多。

稍早余天在臉書撰文指出，天氣炎熱，大家也要多注意自己的健康，如果有其他消息，他也會再向大家報告，並強調自己「沒有中風」。

李亞萍推估余天是因為最近擔心女兒病情，才會引起身體疾病。因為女兒余苑綺病情惡化，一下子腎積水、一下子黃疸，且癌細胞佈滿全身，加上現在又是地方選舉，每天跑行程都覺得要熱昏倒，心力交瘁，晚上又因女兒的事情很難睡得安穩。

李亞萍也向聯合報表示，余苑綺的病情相當不樂觀，醫院已經束手無策，因為她營養不良，輸血下去也沒有效，紅血球、白血球等各種數值都不達標，所以現在不能做治療，也沒辦法化療，李亞萍也忍不住爆哭說「她現在很痛苦，站也不能站，連站都會全身痛，一定要吃止痛藥，才可以稍許舒緩」。
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