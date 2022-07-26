扭不開瓶蓋　沒關係？研究：握力不足恐是身體的求救訊號

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）瓶蓋轉不開，請別人幫忙就好？但你可有想過「握力」是健康指標之一！根據研究發現，手掌握力強弱與人體健康息息相關，甚至還關乎壽命長短。

扭開瓶蓋、打開門把、拿東西、開車握方向盤等都需要靠握力，如果手掌握力不足意味著肌力不夠，連帶也會影響日常生活。

研究人員要求受測者每隻手各兩次握緊握力計來測量其握力，結果發現握力若略低於平均標準代表著死亡風險更大。

研究人員Sergei Scherbov表示，一般來說，握力強弱取決於性別、年齡和身高。我們的任務是找到與握力相關的閾值，如果患者的握力低於該閾值，也代表著身體某處出現健康警訊，例如肌力和體力退化等。

Sergei Scherbov說，測量握力的原因類似於測量血壓，若血壓過高，未免長期偏高容易造成動脈血管的傷害，醫師會開立降血壓藥來幫助患者控制血壓，或者將患者轉診給專科醫師以進行進一步的檢查。

另一方面，握力測試早在歐美國家流行多年，特別是針對中老年人，可透過握力強弱來檢測肌體衰老的程度，藉此預知肌少症、骨質疏鬆症等老年疾病，透做早期發現、及時訓練，進而提升長者的全身肌力、降低未來失能的風險。

研究人員說明，握力可以透過訓練來增強，但很少有人會特別加強握力訓練，其實只要增加全身肌肉握力就會增加。