7/26台灣本土+24790　死亡+37　增68例中重症　含2歲、5歲童MIS-C

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增25,071例COVID-19確定病例，分別為24,790例本土個案及281例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

指揮中心表示，今日新增之24,790例本土病例，11,769例男性，13,011例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布六都最多，依序為新北市(3,939例)，臺中市(3,120例)，高雄市(2,584例)，臺北市(2,523例)，桃園市(2,211例)，臺南市(2,047例)。

今日68例中包括2例兒童MIS-C個案。一例為2歲男童，無慢性病史、疫苗接種史，6月8日曾經確診。7月17日出現發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐、腹瀉、紅眼，7月21日因為腹痛、持續高燒至40度赴急診，診斷疑似泌尿道感染或MIS-C。7月23日出現全身紅疹、心跳過快，醫師高度懷疑為MIS-C轉院，目前仍在醫學中心的一般病房治療。

另一例為5歲男童，無慢性病史，6月19日曾確診。7月20日出現高燒、腹瀉、食慾下降、眼睛紅腫等，7月23日至急診 ，診斷疑似MIS-C轉進醫學中心病房，目前在一般病房治療中。

國內目前12歲以下兒童重症個案共120例、25例死亡。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為20例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、28例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月21日，死亡日期介於5月18日至7月23日。





指揮中心說明，今日新增281例境外移入個案中，158例男性，123例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，英國及越南(各12例)、新加坡(11例)、美國及德國(各6例)、西班牙(5例)、印度、泰國及柬埔寨(各4例)、荷蘭及印尼(各3例)、土耳其、瑞士、馬來西亞及菲律賓(各2例)、義大利、阿曼、愛爾蘭、中國、韓國及日本(各1例)，另197例感染國家調查中。入境日期介於今年6月30日至7月25日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,472,755例確診，分別為18,950例境外移入，4,453,751例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,686例COVID-19死亡病例，其中8,671例本土，另15例為境外移入。