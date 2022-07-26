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台灣石斑魚42天外銷逾123公噸！農委會封櫃5公噸出口美國　將續拓展中國以外新興市場

農委會主委：台灣石斑魚是美味的魚種，希望能擴大輸銷美國、紐西蘭、日本、香港等既有市場，並拓展韓國、歐盟、中東等新興市場，讓更多海外消費者品嚐到鮮美且肉質Q彈的台灣石斑魚。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/26 14:19
照片由農委會提供

照片由農委會提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為因應中國自6月中旬起暫停台灣石斑魚輸入，農委會積極透過內銷、外銷及加工等措施穩定國內產銷，確保漁民收益不受影響，統計自6月13日至7月24日止，石斑魚外銷已達123.5公噸，主委陳吉仲表示，希望拓展韓國、歐盟、中東等新興市場，讓更多海消費者品嚐到鮮美的台灣石斑魚。

農委會主任委員陳吉仲今(26)日在高雄主持「鱻美石斑 魚躍國際」石斑魚外銷美國記者會，高雄市政府及漁民團體受邀見證5公噸優質石斑魚封櫃出口。

主委陳吉仲強調，台灣石斑魚是美味的魚種，農委會將透過提供外銷獎勵，以及在目標市場的超市、賣場、餐飲等通路舉辦海外廣宣拓銷活動，希望能擴大輸銷美國、紐西蘭、日本、香港等既有市場，並拓展韓國、歐盟、中東等新興市場，讓更多海外消費者品嚐到鮮美且肉質Q彈的台灣石斑魚。

農委會表示，台灣石斑魚主要產季在每年8月至隔年3月，以往以外銷中國為主。為因應中國於6月13日突禁我國石斑魚輸入，該會提出「海外拓銷獎勵」及「海外廣宣與拓銷活動」等兩項外銷措施，希望達到今年下半年外銷300公噸的目標，以穩定國內產銷與確保漁民收益。其中「海外拓銷獎勵」針對不同國家及航運方式，給予拓銷獎勵金每公斤40元到90元，並針對石斑魚魚片及輪切等產品，每公斤將再增加10元獎勵，以鼓勵業者開拓新產品與新市場。

至於「海外廣宣與拓銷活動」措施方面，除輔導外銷業者與目標市場各種通路合作舉辦廣宣及拓銷活動，讓外銷市場通路更加多元外，農委會也將與外貿協會共同向各國消費者介紹我國優質石斑魚的料理方式，以提高海外市場對台灣石斑魚產品的認知與接受度。

農委會提到，國產石斑魚主要產地在屏東、高雄及台南等地，因魚皮Q彈、肉質細緻、口感鮮美，以及富含膠質、OMEGA-3脂肪酸等滿滿營養價值，一直都是美食老饕們讚嘆的夢幻食材。該會除了透過相關措施鼓勵業者擴大外銷，同時也將推動建置3座漁產品區域冷鏈物流中心，進一步提升國產水產品加工冷鏈系統，以提升我國漁產品國際競爭力，讓更多海外消費者有機會品嚐到頂級美味，以拓展多元行銷與確保漁民收益。

台灣石斑魚42天外銷逾123公噸！農委會封櫃5公噸出口美國　將續拓展中國以外新興市場

照片由農委會提供
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更新時間 : 2022-07-26 15:26 GMT+08:00

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