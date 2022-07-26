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超有fu！台北信義區四四南村戶外光雕秀　美國外百老匯聯盟當代戲劇獎得主開場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/26 14:05
LIGHT UP 南村有光（圖擷取自官網）

LIGHT UP 南村有光（圖擷取自官網）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台北光雕秀「 LIGHT UP 南村有光 」由台灣旅美影像設計師孫瑞鴻（Ray）開場，即日起每晚在信義區四四南村登場。

《LIGHT UP 南村有光》策展顧問為三金得主方序中設計師，呈現三位藝術家創作，在富含獨特底蘊的四四南村，科技投影在充滿歷史的牆面上，使用7台專業雷射投影機、4台音響，專業的硬體設備結合台灣豐沛的藝術能量，原則上每日放映四場次：7:00、7:30、8:00、8:30，如遇廣場活動則取消，現場也有販售貝果與飲品。

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孫瑞鴻

超有fu！台北信義區四四南村戶外光雕秀　美國外百老匯聯盟當代戲劇獎得主開場

首檔藝術家邀請到2020年奪得Lucille Lortel Awards外百老匯聯盟當代戲劇獎【最佳投影設計】的台灣旅美影像設計師孫瑞鴻開展，和柯智豪合作打造配樂，帶來五件作品《兵工廠歷史》、《居民的過去》、《都市變遷》、《火焰》及《未來時光膠囊》。

陳青琳

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深度設計工作室創辦人暨藝術總監陳青琳，回憶曾是國民黨空軍技師的爺爺，戰後跟隨國民黨一起到台灣，直至去世都生活在台灣，陳青琳說，「家族最有童心、最愛玩遊戲的人，莫過於我的爺爺」，因此以「玩」作為主軸打造作品《映憶－映照的童年回憶》。擔任台灣金曲獎30周年形象影片導演，受邀為總統府設計該年福袋、台灣故宮博物院第一屆秋日藝術節合作女藝術家之一，《聲林之王2》節目包裝獲德國IF。

鄭惠璞

超有fu！台北信義區四四南村戶外光雕秀　美國外百老匯聯盟當代戲劇獎得主開場

鄭惠璞畢業於實踐大學媒體傳達設計學系，此次帶來取材金剛經與聖經經文的創作《是花非花》，持續在生命旅途中探索靈魂，作者在經歷人生無數的失敗後，終於開始體驗、享受世界的輪廓。2006年發跡於CAMPO生活藝術狂歡節，，曾與日本知名電子DJ Yoshihiro Hanno及奧地利聲音藝術家Christof cargnelli 、Bernhard Gal合作，也與吳青峰、蘇慧倫、鄭宜農等歌手巡迴演出。

以上圖片擷取自官網

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