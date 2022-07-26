台灣天象8月精彩可期　台北天文館：英仙座大型流星雨與土星衝報到

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺灣天象持續精彩，臺北天文館表示，8月將有每小時百顆的英仙座大型流星雨、土星衝、灶神星衝、水星東大距與太陽黑子等，為此他們將於7月30日舉辦星象解說與太陽黑子觀賞活動，還有宇宙劇場巨型球幕的星象節目，民眾可免費報名參加。

臺北天文館表示，三大流星雨之一的英仙座流星雨將在8月13日達到極大，預測每小時約可出現上百顆流星，雖然當天受滿月影響無法看到較暗的流星，但只要把握要訣，也能觀賞到大量火流星。

另外，土星和小行星灶神星分別於8月15、23日達「衝」，是一年中最亮也最適合觀賞的時段。擁有夢幻光環的土星屆時接近0等，天文館表示，想一睹土星環的朋友可得把握機會，因為土星環傾角將逐年變小，越來越不適合觀賞，2025年時將消失於視野中。至於灶神星雖然不是最大、但卻是最亮的小行星，在「衝」時可達5.8等，達到肉眼可見程度，只要有適當指引，用雙筒望遠鏡便很容易找到它的蹤跡。

天文館還說，水星終於又回到黃昏時分出現，8月28日水星「東大距」，日落後可在西方視野開闊處看見這顆離太陽最近的行星；而太陽則持續朝極大期邁進，黑子數量越來越多，不過得透過專業的望遠鏡才能安全觀賞。

臺北天文館7月30日14時「宇宙紀事」活動，除了將分享如何觀賞這些精彩的天象外，還會介紹近期最新的天文發現，民眾可實地以望遠鏡觀測太陽黑子。另外，還有宇宙劇場大型天象儀演示的天象節目，上述活動都可免費參加。